Noche de terror en Palma: un marroquí se abalanza sobre una chica a la que no conocía y le da varios puñetazos en plena calle

Lo que comenzó como una noche aparentemente normal entre amigos terminó, según consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional, en una escena de tensión y miedo en plena vía pública de Palma. La joven asegura que un hombre de nacionalidad marroquí al que no conocía de nada se abalanzó sobre ella y le propinó varios puñetazos en el pecho.

Los hechos denunciados habrían ocurrido durante la madrugada del 19 de septiembre de 2026, cuando la joven caminaba acompañada por varios amigos por la calle Carrer Teodor Llorente de Palma. Según su declaración, en un primer momento se cruzó con el hombre, que le dirigió unas palabras en un idioma extranjero y realizó un gesto hacia ella. La situación no habría pasado inicialmente a mayores y la joven continuó caminando junto a sus acompañantes.

Sin embargo, según el relato recogido en el atestado policial, el hombre volvió a aparecer unos metros más adelante. La denunciante asegura que el individuo se acercó corriendo por detrás y se abalanzó sobre ella, propinándole varios golpes en el pecho sin que, según su versión, mediara provocación alguna.

La joven relata que la agresión fue completamente inesperada y que en un primer momento se quedó sorprendida ante lo ocurrido. Según su declaración, el hombre volvió a golpearla cuando se encontraban cerca de la entrada de un restaurante, lo que provocó la reacción inmediata de las personas que se encontraban con ella.

Varios de los acompañantes de la joven y otras personas que estaban en las inmediaciones intervinieron para separar al presunto agresor y evitar que la situación continuara. Según consta en la denuncia, el hombre fue retenido en el lugar hasta la llegada de un indicativo de la Policía Nacional.

La existencia de varios testigos constituye uno de los elementos relevantes del caso. La denunciante se encontraba acompañada por sus amigos durante el episodio y el documento policial recoge la identidad de dos posibles testigos de los hechos. Sus declaraciones podrían contribuir a esclarecer cómo se produjo el encuentro, qué ocurrió durante la supuesta agresión y cuál fue el comportamiento del hombre antes y después de los golpes.

Según la documentación aportada por la denunciante, las consecuencias del episodio no terminaron con la intervención de los ciudadanos ni con la llegada de los agentes. Después de lo sucedido, la joven habría sufrido un ataque de ansiedad y tuvo que acudir a un centro sanitario.

La denunciante presentó posteriormente un parte médico que, según consta en la documentación incorporada al atestado, recoge un diagnóstico de contusión torácica por agresión física. Este documento forma parte de los elementos aportados para acreditar las consecuencias que la joven asegura haber sufrido tras el episodio ocurrido en plena calle.

Uno de los aspectos destacados del relato es que, según la denunciante, no conocía previamente al hombre. La joven asegura además que podría reconocerlo si volviera a verlo, una circunstancia que podría resultar relevante para las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

El supuesto agresor habría permanecido retenido en el lugar por las personas presentes hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su identificación. A partir de ese momento, corresponde a las diligencias policiales y, en su caso, judiciales determinar las circunstancias exactas del episodio y contrastar las distintas versiones que puedan existir.

La secuencia descrita en la denuncia refleja, según el relato de la joven, una escalada rápida e inesperada. Primero se habría producido un encuentro casual con un desconocido, que le dirigió unas palabras en un idioma extranjero y realizó un gesto hacia ella. Poco después, siempre según su declaración, el hombre habría vuelto a acercarse y se habría abalanzado sobre ella para golpearla en el pecho.

La intervención de varias personas permitió, según la denuncia a la que ha tenido acceso OKBALEARES, poner fin al episodio antes de la llegada de la Policía. Posteriormente, la joven recibió asistencia sanitaria y presentó la correspondiente denuncia, acompañada de la documentación médica relacionada con las lesiones que asegura haber sufrido.

Una noche entre amigos terminó con miedo, intervención ciudadana, presencia policial y asistencia sanitaria. Ahora las diligencias deberán reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias concretas de una agresión que, según la denuncia, se produjo de forma repentina en plena vía pública de Palma.