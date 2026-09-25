El PP pide la comparecencia en el Congreso de la socialista mallorquina Aina Calvo por no actuar en la crisis de las pateras

El PP ha solicitado desde Formentera la comparecencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en la Comisión Mixta sobre Insularidad «para que dé cuenta del trabajo que se está realizando para eliminar las mafias de personas e inmigración irregular en nuestras costas».

Desde el cementerio de pateras en es Cap, en Formentera, los ‘populares’ han denunciado en rueda de prensa «el agravamiento de la emergencia migratoria y la falta de agentes y medios de Policía Nacional y Guardia Civil, con unas condiciones muy precarias».

En este sentido, el diputado en el Congreso, José Vicente Marí, ha explicado que «esta iniciativa viene a reforzar la solicitud del PP de Baleares al presidente Sánchez de los informes que anunció sobre el alto riesgo de incremento de inmigración irregular en nuestras costas. Sánchez, para evitar su responsabilidad, esgrimió alegremente informes utilizando el drama que vivimos en Baleares y nadie da explicaciones de nada, es una vergüenza».

«Preocupados por la situación, ponemos los datos encima de la mesa porque el mirar hacia otro lado, como hace el Gobierno, y beneficiar a las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo, nos ha generado un incremento exponencial de inmigración irregular en nuestras costas, pasando de 250 inmigrantes irregulares en 2018 a los 8.000 de 2025 y 2026», ha destacado Marí.

Además, ha recordado que «detrás de las cifras de llegadas existe una tragedia humana. Según el informe de Caminando Fronteras, 507 personas murieron durante los cinco primeros meses de 2026 en la ruta argelina del Mediterráneo occidental, un 54 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. No queremos más muertes en el Mediterráneo».

Por su parte, el senador Miquel Jerez ha pedido al Gobierno «que asuma de una vez por todas sus competencias en materia de inmigración y protección de fronteras y deje de trasladar a las administraciones insulares las consecuencias de una política que corresponde al Estado».

«Los Consells y los ayuntamientos están acabando por asumir de facto una parte de una política que no les corresponde. Se les pide que gestionen las consecuencias mientras el Gobierno no está a la altura en la gestión de las fronteras», ha afirmado.

El parlamentario ha asegurado que «Formentera no es Ceuta, pero cada vez se le parece más. Formentera es una isla que tiene 12.000 habitantes y en 2026 ha recibido 2.700 personas en pateras».

Asimismo, ha advertido además de que las llegadas se producen en ocasiones en auténticas oleadas, con cientos de personas en apenas 24 o 48 horas.

Jerez ha lamentado también que «pese a que Formentera tiene una población de 12.000 personas, en la actualidad hay más de 250 menores tutelados, una capacidad de acogida sobrepasada y un impacto económico directo. Para Formentera, la presión migratoria tiene también una dimensión extraordinaria porque las necesidades reales han multiplicado ampliamente las previsiones iniciales. Los recursos que se podían destinar a Formentera se destinan a cubrir una necesidad derivada de una competencia que no les corresponde».

El presidente de los ‘populares’ en la pitiusa menor, Hugo Martínez, ha denunciado que «la situación que vivimos en Formentera es surrealista e insostenible».

Martínez también ha cuestionado la «dejadez» del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y la directora insular, Raquel Guasch, asegurando que «no están ayudando ni en lo más básico». «Pedimos dos cosas muy claras: medios para atender la primera llegada y una política exterior contundente», ha concluido.