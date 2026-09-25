FIBWI celebra diez años de comunicación en Baleares y estrena una nueva temporada

El canal autonómico FIBWI celebró anoche en Palma su décimo aniversario con una gala que reunió a una amplia representación institucional, empresarial, social y del sector de la comunicación de Baleares. La cita sirvió para conmemorar una década de televisión, radio y periodismo de proximidad, pero también para presentar la nueva temporada y los proyectos con los que el grupo afronta esta nueva etapa.

Durante la velada se repasaron algunos de los principales momentos de la trayectoria de FIBWI TV, FIBWI Radio y FibwiDiario.com, desde sus primeros pasos hasta la actualidad. La memoria audiovisual tuvo un papel destacado con la proyección de imágenes y programas que han formado parte de estos diez años de actividad y que permitieron recordar a algunos de los profesionales y colaboradores que han contribuido al desarrollo del proyecto.

La gala contó con la presencia, entre otros representantes institucionales, del vicepresidente del Govern, Antoni Costa; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Inca, Virgilio Moreno; el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; el teniente de alcalde y regidor de Deportes y Cultura del Ajuntament de Palma, Javier Bonet; y el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos.

A ellos se sumaron representantes del tejido empresarial y social de Baleares, profesionales de la comunicación y representantes de distintos medios.

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la entrega de diferentes distinciones a personas, empresas e instituciones vinculadas a la sociedad balear y reconocidas por su trayectoria y contribución en distintos ámbitos.

Entre los galardonados estuvieron el Dr. Antonio María de Lacy Fortuny, por su trayectoria y excelencia profesional en el ámbito de la cirugía; Marcos Cabotá, por su talento y proyección cinematográfica; Jorge Dezcallar de Mazarredo, por su trayectoria diplomática; y Guillermo Boscana, por su promoción del deporte balear.

También recibieron un reconocimiento Colonya Caixa Pollença, U Energia, Grupo Kaizen, Lolo Garner, Air Europa y la Fundació Sa Nostra, por sus respectivas aportaciones desde ámbitos como la empresa, la economía, la energía, la cultura, el arte y la acción social.

La gala reservó asimismo un espacio especial para homenajear a personas que han formado parte de la historia de FIBWI. Juan Antonio Bauzá, Biel Ramis, Biel Sánchez, Miguel Ramon, Sebastián García, José María Barrero, Juan Roca, Manuel Molina, Joan Calafat, a título póstumo, y Joan Monse fueron reconocidos por su contribución a la televisión, la radio y la comunicación en Baleares.

El aniversario permitió poner en valor la evolución de FIBWI durante su primera década, así como el trabajo desarrollado por los profesionales que han formado parte del proyecto.

Los contenidos audiovisuales recuperados durante la gala repasaron programas, acontecimientos y momentos que han marcado la historia del grupo, en un recorrido que puso el foco en la información de proximidad y en la cobertura de la actualidad de Baleares.

Pero la celebración no se limitó a mirar al pasado. El décimo aniversario de FIBWI sirvió también como punto de partida para una nueva etapa. FIBWI aprovechó la gala para presentar su nueva temporada, que incorpora nuevos proyectos, formatos y contenidos y que mantiene la apuesta del grupo por una comunicación cercana y vinculada a la realidad de las Islas Baleares.

Televisión, radio y medios digitales continuarán avanzando de forma conjunta con el objetivo de desarrollar nuevos contenidos, innovar en formatos y seguir dando protagonismo a las historias, empresas, instituciones y ciudadanos de Baleares.

La nueva temporada de FIBWI ya está en marcha y los contenidos pueden seguirse a través de los diferentes canales del grupo.

La gala del décimo aniversario de FIBWI será emitida próximamente en FIBWI TV, permitiendo a la audiencia revivir algunos de los principales momentos de una noche marcada por los reconocimientos, los recuerdos y la mirada hacia el futuro.

Con esta celebración, FIBWI cierra su primera década de actividad, agradeciendo el apoyo recibido durante estos años por parte de profesionales, colaboradores, instituciones, empresas, entidades y espectadores que han acompañado al proyecto desde sus comienzos.