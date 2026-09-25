Carolina Yuste da el salto a la dirección con ‘Este cuerpo mío’ tras ganar dos Goya: «Hay que confiar todo el rato, sin parar»
COOL ha podido hablar con la extremeña, ganadora de dos Goya
Carolina Yuste se estrena como directora de la mano de 'Este cuerpo mío'
A sus 35 años, Carolina Yuste ya puede presumir de tener dos premios Goya en su estantería. Ahora, la actriz suma un nuevo reto a una trayectoria que no deja de crecer: debuta como directora con Este cuerpo mío, una historia nacida, según cuenta, desde la amistad, la creación compartida y las ganas de acompañarse.
«Ha sido un proceso muy bonito y muy natural», explica Yuste. Para ella, ponerse detrás de la cámara no ha supuesto tanto un cambio de rumbo como la continuación de una inquietud creativa que llevaba tiempo presente. «Ha sido todo el rato como pensando en hacer una creación conjunta de dos amigos que simplemente quieren acompañarse y contar un poco cuál es la historia», asegura.
El proyecto parece haber sido también una escuela para la intérprete. «Ha sido muy gratificante y yo creo que he aprendido muchísimo», reconoce. Ahora, después de todo el proceso, solo tiene ganas de que la película llegue al público: «Me apetece un montón que la gente lo vea y a ver qué se llevan».
El salto a la dirección llega después de una carrera interpretativa que, pese a su juventud, ya ha sido reconocida en dos ocasiones por la Academia de Cine. Pero Yuste no parece vivir este nuevo paso desde la necesidad de demostrar nada. Más bien, habla de escuchar sus propios impulsos. «Yo voy haciendo un poco caso a las señales que me manda el universo», cuenta entre risas. «La gente que nos dedicamos al arte y a la cultura siempre tenemos como impulsos creativos y entonces van apareciendo diferentes formas, y a mí me gusta habitarlas».
De actriz a directora, de los escenarios y los rodajes a explorar nuevas formas de contar historias. Una evolución que parece responder más a la curiosidad que a un plan perfectamente trazado.
Y si pudiera volver atrás y encontrarse con aquella Carolina que comenzaba su carrera, tiene claro qué le diría: «Que confíe más». La inseguridad, reconoce, también ha formado parte del camino. Ante la pregunta sobre el síndrome del impostor, su respuesta es contundente: «Todo el rato». Y precisamente por eso reivindica la importancia de trabajar la confianza: «Creo que es importante hacer el ejercicio de confiar todo el rato sin parar».
Dos Goya, una carrera en expansión y ahora una primera película como directora. Cuando le preguntamos qué le queda por conseguir —con los Oscar incluso apareciendo en la conversación—, Yuste devuelve la mirada al presente: «Nada, nada. De momento me queda el pase de hoy a las 20:00 de la tarde y vamos a ver». Porque, de momento, no parece haber una meta definitiva. Solo otra historia que contar.