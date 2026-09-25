Yulen Pereira se sincera sobre su ruptura con Anabel Pantoja: «Me decían que estaba con un chico»

La historia de amor de Yulen Pereira y Anabel Pantoja comenzó en los Cayos Cochinos, cuando ambos se convirtieron en concursantes de Supervivientes 2022. Por aquel entonces, la sobrina de la tonadillera acababa de romper con Omar Sánchez y, en medio del hambre, las noches interminables y las conversaciones frente al mar, comenzó a ver al esgrimista como algo más que un amigo. Tras regresar de Honduras, la pareja continuó conociéndose. Compartieron viajes, amigos e incluso convivencia, ya que alquilaron una vivienda en Madrid donde estuvieron viviendo juntos durante unos meses. Sin embargo, cuando Anabel se fue a trabajar a América con la gira de su tía, todo cambió y, a su vuelta, la relación de ambos se terminó. Así lo ha contado Yulen, paradójicamente, desde Honduras, donde, en calidad de concursante de Supervivientes All Stars, se ha sincerado como nunca con sus compañeros.

«Cronológicamente, cuando salimos de aquí, nos fuimos de viaje, y luego estuvimos mucho más tiempo juntos. Estuvimos octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. En enero estuvo grabando algo de Canarias y en febrero tuvo la gira americana con la tía, con Isabel Pantoja. Estuvimos dos meses sin vernos», comenzaba a contar.

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Yulen continuaba asegurando que, cuando regresó de la gira, «ya estaban como bastante cansados los dos» y que fue cuando decidieron tomar caminos por separado. Añadía que fue él quien dio el paso de poner punto final a la relación, pero que en el fondo, era una cosa de los dos porque la relación «ya estaba bastante muerta».

En ese momento, Laura Cuevas señalaba que siempre se había dicho que fue en la gira donde Anabel conoció a David Rodríguez, su actual pareja y padre de su única hija, algo que Yulen no ha tenido problema en confirmar. «Es verdad que a mí me llegaron muchos rumores que me decían que estaba con un chico, que lo había conocido en la gira de Isabel… Pero claro, no había pruebas. Yo no me lo creí», comentaba.

Cabe recordar que cuando salió a la luz la ruptura de Yulen y Anabel, fueron varios colaboradores del programa Fiesta los que aseguraron que habían sido muchos los testigos que habían visto a Anabel siendo infiel a Yulen con David. «El día que Isabel Pantoja ofrece su último concierto en Miami, antes de viajar a Nueva York, Anabel y el equipo de Isabel se van a una discoteca en Ocean Drive, una calle situada en el barrio de South Beach de Miami Beach. Allí, varias personas vieron a Anabel besándose con el famoso fisioterapeuta», contaban. Anabel Pantoja se encargó de entrar en directo al programa y desmentir la noticia, así como meses más tarde, concedió. Una entrevista a la revista ¡Hola! para confesar que no creía que Yulen le hubiera sido infiel.