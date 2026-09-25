El zapato que Jane Birkin convirtió en icono vuelve a ser el favorito del otoño

Si hay un zapato que esta temporada ha conseguido salir del uniforme escolar y entrar de lleno en los armarios más estilosos, ese es la mercedita. Con su tira sobre el empeine, su aire francés y muchas más posibilidades de las que parece, ha pasado de clásico a objeto de deseo.

Su éxito tiene mucho que ver con esa capacidad para moverse entre dos mundos: tiene el aire delicado de una bailarina, pero la personalidad suficiente para transformar un look sencillo. Con vaqueros, vestidos, faldas midi o incluso pantalones de sastrería, las merceditas han dejado de ser un zapato reservado a determinadas ocasiones para convertirse en uno de los grandes comodines del armario.

Aunque hoy las asociemos inevitablemente con la moda francesa y con el imaginario de las bailarinas, las merceditas tienen una historia mucho más larga. El modelo recibe su nombre de Mary Jane, el personaje femenino de las tiras cómicas estadounidenses Buster Brown, que popularizó a principios del siglo XX unos zapatos de este tipo. A partir de ahí, el diseño se convirtió en un clásico, especialmente entre las niñas, y acabó cruzando la frontera entre el calzado infantil y la moda adulta.

Pero hubo una mujer que consiguió convertirlas en un auténtico símbolo de estilo: Coco Chanel. La diseñadora incorporó los zapatos de tira a su universo y ayudó a convertirlos en una pieza sofisticada, lejos de su origen escolar. Desde entonces, las merceditas han aparecido una y otra vez en las colecciones de grandes firmas y en los armarios de mujeres que han hecho de la sencillez una forma de elegancia.

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De Jane Birkin a las mujeres que mejor las llevan ahora

Las merceditas también encontraron en iconos como Jane Birkin una de sus grandes embajadoras. La actriz y cantante las incorporaba a looks aparentemente despreocupados, combinándolas con minifaldas, vestidos cortos o prendas de aire bohemio. El resultado era precisamente el que sigue funcionando hoy: un zapato aparentemente ingenuo que, combinado con las prendas adecuadas, adquiere un punto absolutamente sofisticado.

Décadas después, las merceditas vuelven a estar entre los zapatos favoritos de las prescriptoras de moda. Alexa Chung, Sienna Miller o Jeanne Damas han demostrado en los últimos años que no necesitan grandes artificios para convertirse en protagonistas de un estilismo. Y las nuevas generaciones las han recuperado combinándolas con calcetines, vaqueros rectos, faldas cortas o vestidos románticos.

El zapato perfecto para el entretiempo

Y es precisamente ahora, cuando el armario empieza a cambiar de estación, cuando las merceditas encuentran su mejor momento. Las sandalias comienzan a despedirse, pero todavía no queremos recurrir a botas o zapatos demasiado cerrados. La mercedita ocupa ese espacio intermedio y lo hace con una ventaja añadida: funciona prácticamente con todo.

El nuevo otoño también permite jugar con materiales, colores y estampados. Granates, marrones, marinos, negros, taupe y camel sustituyen a los tonos exclusivamente estivales, mientras que estampados como el vichy se reinventan para seguir funcionando cuando bajan las temperaturas.

Y aquí aparece otra de las grandes tendencias de la temporada: recuperar códigos tradicionalmente asociados al verano y llevarlos hasta el otoño. El vichy es un buen ejemplo. Con los colores adecuados y combinado con vaqueros, vestidos midi, faldas fluidas o pantalones de sastrería, pierde cualquier connotación exclusivamente estival.

Hemos localizado unas que reúnen prácticamente todo lo que tiene que tener una mercedita para crear looks increíbles esta temporada: las de Star Love. La firma riojana, especializada en calzado artesanal, recupera la esencia de la alpargata y la mezcla con la delicadeza de una bailarina, dando como resultado unos diseños ligeros, femeninos y muy fáciles de incorporar al armario.

Entre sus propuestas, las de cuadro vichy son amor a primera vista. El estampado aporta ese punto francés y femenino que convierte cualquier look sencillo en uno mucho más especial, mientras que la silueta de mercedita permite llevarlas tanto con unos vaqueros como con una falda midi, un vestido o un pantalón de sastrería.

Además, Star Love mantiene una de las señas de identidad que más sentido tienen en este tipo de calzado: la fabricación artesanal en La Rioja. Sus diseños combinan la tradición de uno de los zapatos más reconocibles de nuestro país con una estética actual y pensada para el día a día.