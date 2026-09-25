Armando Palacio Valdés, candidato español al Premio Nobel de Literatura: «No hay nada más triste que la tristeza de un hombre alegre»

Armando Palacio Valdés fue uno de los nombres destacados del Realismo español. Escritor, crítico literario y miembro de la Real Academia Española, construyó una obra centrada en la conducta humana, los dilemas morales y las emociones.

Su frase «No hay nada más triste que la tristeza de un hombre alegre» resume esa mirada hacia las contradicciones de la vida.

La cita contrapone dos estados emocionales: la alegría visible y la tristeza interior. Su significado parte de la idea sencilla de que cuando una persona conocida por su carácter alegre pierde esa vitalidad, el contraste hace más evidente su dolor. La reflexión no habla únicamente de la melancolía, sino también de la distancia entre lo que alguien muestra y lo que siente.

¿Quién fue Armando Palacio Valdés?

Armando Palacio Valdés nació en Entralgo, Laviana (Asturias), en 1853. Cuando tenía seis meses, se trasladó con su familia a Avilés, localidad con la que mantuvo una relación especial durante toda su vida. Estudió en Oviedo y después Derecho en Madrid, ciudad donde desarrolló buena parte de su trayectoria literaria.

Su acercamiento a las letras comenzó a través del periodismo y la crítica. En Madrid participó en tertulias y llegó a dirigir la Revista Europea. En sus páginas publicó reseñas culturales, traducciones y textos filosóficos y religiosos antes de orientar su carrera hacia la narrativa.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes explica que su primera novela, El señorito Octavio, apareció en 1881 y obtuvo un éxito inmediato. A partir de entonces, Palacio Valdés consolidó una trayectoria vinculada al análisis de la sociedad y de sus conflictos personales.

¿Por qué fue candidato al Premio Nobel de Literatura?

La obra de Palacio Valdés alcanzó una amplia notoriedad durante el siglo XX. Sus novelas registraron importantes cifras de ventas, se tradujeron a distintos idiomas y le proporcionaron homenajes y reconocimientos. En 1906 ingresó en la Real Academia Española, donde ocupó el sillón que había dejado José María de Pereda.

El escritor fue nominado al Premio Nobel de Literatura en 1927 y 1928. La candidatura de 1927 llegó fuera de plazo y la Academia Sueca no la consideró. En 1928 sí se tuvo en cuenta, aunque el galardón recayó en la escritora noruega Sigrid Undset.

¿Qué otras frases se atribuyen al escritor asturiano?

Palacio Valdés dejó numerosas frases relacionadas con la vida, la acción y la creación literaria. Entre ellas figura «La vida no se nos ha dado para ser felices, sino para merecer serlo», que vincula la existencia con el esfuerzo y la responsabilidad personal. También subrayó que «La vida está hecha para obrar», una defensa de la acción frente al exceso de reflexión.

Su narrativa incluye títulos como Marta y María, El cuarto poder, La hermana San Sulpicio, La espuma, La fe, La aldea perdida y Tristán o el pesimismo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes sitúa buena parte de su producción novelesca entre 1881 y 1903 y señala una evolución posterior hacia obras autobiográficas, literarias y reflexivas.

Palacio Valdés murió en Madrid el 29 de enero de 1938, a los 84 años. En 1945 trasladaron sus restos al cementerio de La Carriona, en Avilés, donde permanecen actualmente.