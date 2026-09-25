Cielos despejados y suaves vientos en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos mayormente despejados dominarán hoy en Andalucía, 25 de septiembre de 2026, aunque se espera la presencia de algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. En las sierras, la nubosidad de evolución diurna hará su aparición. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o ascenderán, mientras que las máximas también mostrarán un ligero aumento. Los vientos serán mayormente suaves, con levante en el Estrecho y variable en el resto de la región.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de septiembre

Cielo despejado y calor persistente en Sevilla

El cielo de Sevilla se asoma este día con una paleta de suaves tonos que invitan a disfrutar de la jornada. A primera hora, se espera un ambiente fresco y despejado, con temperaturas rondando los 20 grados, siendo un momento ideal para los paseos matutinos. A medida que avanza el día, el sol se hará sentir con fuerza, llevando la temperatura hasta los 38 grados, aunque la sensación térmica puede hacer que el calor se sienta aún más intenso. La humedad, que alcanzará niveles elevados, brindará una atmósfera un tanto pesada y aunque no se prevén lluvias, el viento, ligeramente presente, añadirá un soplo de frescura.

Ya por la tarde, el cielo despejado se mantendrá, permitiendo que el sol se despida lentamente, mientras las temperaturas comienzan a descender hacia la noche, estableciéndose en un agradable 25 grados. La puesta de sol, que tendrá lugar a las 20:16, será el telón de fondo de un final de día cálido. A lo largo de la jornada, la brisa será suave, aunque, en algunos momentos, podrían presentarse ráfagas que despierten una ligera agitación en el ambiente. En resumen, un día pleno para disfrutar Sevilla, con calidez y luz en abundancia, perfecto para poder aprovechar las horas de sol.

CÃ³rdoba: ambiente revuelto con posible lluvia

El ambiente en Córdoba se siente revuelto, como si el cielo estuviera en un tira y afloja entre nubes y claros, presagiando un día que promete ser todo menos ordinario. A esta hora, una brisa fresca sopla desde el norte, mientras los primeros rayos de sol apenas logran perforar la capa grisácea que amenaza con desatar sus aguas en cualquier momento.

La mañana se presenta templada con una mínima de 17°C, pero la tarde sufrirá un notable cambio: la temperatura ascenderá hasta los 39°C, acompañado de rachas de viento intenso que superan los 30 km/h. La sensación térmica podría ser agobiante debido a una humedad relativa que alcanza el 70%. Se recomienda cuidado y, sobre todo, llevar paraguas, ya que las lluvias podrían hacer su aparición en cualquier instante.

En Huelva, ambiente templado y cielo nublado

El tiempo es estable y templado, con un cielo ligeramente nublado que no traerá sorpresas. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 36 grados a lo largo del día y el viento soplará suavemente, apenas sintiéndose.

Con un ambiente tranquilo, hoy es ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. Un buen momento para respirar aire fresco y disfrutar de la calidez de la temporada.

Día radiante con brisa suave en CÃ¡diz

Esta mañana, Cádiz amanecerá con un cielo despejado que promete un día radiante. Con temperaturas que comenzarán en 21 grados y alcanzarán una máxima de 29, será un día calurosa. La sensación térmica, sin embargo, puede llegar a los 33 grados, por lo que es recomendable mantenerse hidratado. La brisa será palpable, con un viento del noreste soplando a 10 km/h, aunque se pueden esperar ráfagas de hasta 33 km/h, lo que puede generar una sensación más fresca en algunos momentos.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado y las temperaturas rondarán los 28 grados, mientras que la humedad, con niveles que oscilarán entre el 30 y el 70%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado. La jornada, que contará con 12 horas de luz desde el amanecer hasta la puesta del sol a las 20:17, será ideal para disfrutar del aire libre, sin riesgo de lluvia y con agradables momentos de sol.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para comenzar el día. Las temperaturas rondan los 22 grados, brindando una sensación agradable y sin rastro de lluvia. A medida que avance el día, se espera un aumento de las temperaturas, alcanzando los 36 grados por la tarde, con viento suave del noreste. Al atardecer, la noche se mantendrá cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda vestir ropa ligera y mantenerse hidratado, ya que el sol estará brillando con fuerza.

Cálida mañana con cielo despejado en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 °C. A medida que avanza el día, el calor se irá intensificando, alcanzando una máxima de 31 °C por la tarde, aunque la brisa del sureste a 10 km/h proporcionará un alivio refrescante.

Sin embargo, no se debe bajar la guardia, ya que podrían aparecer algunos intervalos nublados y rachas de viento que alcanzarán hasta 6 km/h. Se recomienda llevar ropa ligera, pero también considerar prendas que protejan contra posibles cambios en el clima al caer la tarde.

Granada: cielo despejado y calor agradable

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondarán los 19 grados, con una sensación térmica similar, ofreciendo un ambiente agradable para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, el tiempo mantendrá esta tendencia favorable, con temperaturas que alcanzarán hasta los 34 grados por la tarde. Se recomienda salir con ropa ligera y disfrutar de un rato al sol, hidratándose adecuadamente para combatir el calor.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen una mañana fresca en Almería, con temperaturas que comienzan en los 21°C y un cielo mayormente despejado. A medida que el día avanza, se espera que el termómetro alcance los 27°C por la tarde, mientras el viento del sureste sopla a 15 km/h, aportando una suave brisa que hará más agradable el ambiente.

No obstante, hacia el anochecer, el cielo se mantendrá despejado y la sensación térmica se situará entre los 20°C y 27°C. Con una probabilidad de lluvia que no afecta el pronóstico, será un buen momento para disfrutar de un paseo al atardecer, justo antes de que el sol se esconda a las 20:02.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET