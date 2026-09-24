Ayuso cree que Begoña Gómez intenta «dar pena» para condicionar al jurado popular

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado esta mañana que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta «dar pena» al jurado popular para condicionarlo ante la inminencia del juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Con esta intención, Gómez sostiene que los jueces son «fascistas». Sin embargo, Ayuso ha asegurado que tanto los jueces como su marido «le han regalado todo en la vida».

La líder del ejecutivo regional ha realizado estas afirmaciones después de que el magistrado, Juan Carlos Peinado, haya reabierto el juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, que responderá como cooperadora necesaria únicamente por la malversación relativa al desvío de un software universitario. El jurado popular que decidirá la suerte de la mujer del presidente estará compuesto por nueve ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid que serán elegidos por sorteo.

Ayuso ha razonado también que si Begoña Gómez no quisiera haberse limitado a ser la mujer del presidente, se habría construido «un despacho en Madrid, hubiera contratado personal y se hubiera dedicado a otras labores», pero «decidió llamar al rector de la Universidad Complutense» para «no pasar por la Universidad en la vida».

Además, la presidenta madrileña ha aprovechado su entrevista en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro para subrayar que Sánchez «ha perdido el norte y los papeles desde hace mucho». Ha reiterado que la crítica situación que se vive en Ceuta desde hace 56 días «ha acabado con su credibilidad», además de insistir en que se trata de un problema «de España y de Europa», volviendo a poner el foco en la falta de control en las fronteras.

Ayuso advirtió que Marruecos «no va a avisar si quiere invadir nuevamente» y recalcó que la crisis migratoria «no va de ser sanchista, de izquierdas o de derechas», para terminar recordando que «el Gobierno está desguazando la clase media porque están fomentando la inmigración irregular, el abuso contra el sistema público, la convivencia en las calles y la seguridad».