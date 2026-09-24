El presidente del TSJ valenciano recuerda que «los otros poderes del Estado» deben «preservar la independencia judicial»

Manuel Baeza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha abierto el año judicial en esta autonomía con un valiente alegato en los tiempos que corren en defensa de la independencia judicial, como garante del Estado de Derecho: «No hay Estado de derecho sin independencia judicial».

Además, ha destacado que la independencia judicial «no es un privilegio corporativo», sino «la garantía que tiene todo ciudadano de que su causa sea juzgada con imparcialidad, sin presiones ni interferencias». En este sentido, Manuel Baeza ha explicado que «conviene recordar que los otros poderes del Estado», en clara referencia al Ejecutivo (Gobierno) y al legislativo (Cortes Generales), «tienen también la responsabilidad de preservar esa independencia, evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justicia».

Manuel Baeza ha defendido que «la crítica constructiva siempre es bienvenida; lo que no debemos aceptar es una deslegitimación injusta de la labor jurisdiccional», porque, según ha destacado, «defender un poder judicial independiente es, también, defender el equilibrio entre los poderes. Y, en última instancia, defender nuestro Estado de Derecho».

El presidente del TSJCV se ha manifestado con esa claridad y firmeza en la alocución que cerraba el acto y ante un auditorio que tenía en primera fila al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la consellera de Justicia, Nuria Martínez; y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ester Rojo y Ricardo Bodas, entre otros. La apertura del año judicial 2026-2027 se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Al claro y valiente mensaje lanzado por el presidente del alto tribunal valenciano en defensa de la independencia judicial, un tema que ha sido el eje de su intervención, con una clara advertencia a los otros dos poderes en el sentido de que deben preservar esa independencia, ha continuado el recuerdo a las 232 víctimas mortales provocadas por la DANA: «El dolor sigue existiendo, está presente, y no debemos olvidarlas», ha manifestado sobre esta última cuestión.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 15 de julio, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a quien este jueves ha mencionado Manuel Baeza en su intervención, ya advirtió entonces de que las críticas dirigidas a cuestionar la honestidad profesional de los jueces y a insinuar la existencia de intereses ocultos suponen «un salto cualitativo» que «no resulta admisible». La magistrada pronunció estas palabras durante la gala de entrega de los Premios Fundación Legálitas 2026, celebrada en Madrid, donde el CGPJ ha recogido el galardón a la «Mejor Iniciativa de Divulgación Jurídica».

El pasado día 10 de este mes de septiembre, como también publicó OKDIARIO, de nuevo Isabel Perelló advirtió de que las acusaciones que atribuyen a los jueces motivaciones políticas al dictar sus resoluciones constituyen «una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva». La magistrada lanzó este aviso durante el acto solemne de apertura del año judicial 2026-2027, celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y presidido por el Rey Felipe VI.