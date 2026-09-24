De Sócrates a las novias de Leonardo DiCaprio: este libro te hará reflexionar sobre lo difícil que es enamorarse

Esta semana, en Recomendaciones literarias de COOL, os traemos un libro diferente, único y sorprendente tanto en forma como en contenido. ¿Qué pasaría si mezcláramos los temas de Beyoncé, Platón, la edad de las novias de Leonardo DiCaprio o a Sócrates para hablar del fin del amor y de lo difícil que es enamorarse en una época tan narcisista como la que nos ha tocado vivir? El resultado es esta obra genuina, divertida, aguda y profundamente reflexiva. Un ensayo gráfico (sí, tiene viñetas) que te romperá los esquemas.

‘No siento nada’ de Liv Strömquist

SINOPSIS: ¿Qué le está pasando al amor? ¿Todavía podemos enamorarnos de verdad? ¿Por qué las historias casi siempre acaban fatal?

Con su tono cáustico y su rigor documental, Liv Strömquist analiza cómo le va al corazón en estos tiempos de capitalismo tardío. Con la ayuda de Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Kierkegaard, Hilda Doolittle, los pitufos, la teoría sociológica, concursantes de reality shows, Platón y muchos más, busca respuestas a grandes preguntas: ¿Podemos controlar el amor? ¿Qué les pasa a los que van de flor en flor? ¿Por qué las historias casi siempre terminan fatal?

La historietista combina referentes conocidos con anécdotas menos esperadas para sondear los recovecos de la pasión: el tormento del joven que se enamoró de Sócrates hace dos mil cuatrocientos años o la convulsa historia de Lord Byron y su ex. Strömquist tiene las manos llenas de historias para desplegar una verdadera anatomía del eros.

OPINIÓN: Ni soy muy dado al ensayo ni tengo demasiado bagaje con la novela gráfica; sin embargo, No siento nada se ha convertido en una de mis obras de referencia. Una mirada irónica e incisiva que me ha dado respuesta a mis propios comportamientos amorosos. Con un amplísimo conocimiento académico y de la cultura pop, la autora nos lleva a plantearnos nuestro propio deseo a la vez que disecciona una sociedad deshumanizada y, de paso, hacerte reir y sonrojarte ante las anécdotas y las evidencias que plantea. Una obra singular y editada con un gran mimo por Reservoir Books.