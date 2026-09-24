La lección de Stephen Hawking, físico británico, sobre la inteligencia: «El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento»

Es probable que alguna vez te haya llegado a un grupo de WhatsApp un mensaje reenviado con una noticia que dabas por hecho que era real. Uno de tus contactos te lo comparte convencido de que también lo es y, en cuestión de minutos, medio grupo repite la misma práctica. Nadie ha comprobado nada, pero todos creen saber.

Ese mecanismo tan cotidiano es justo lo que retrata una frase atribuida a Stephen Hawking: «El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento». La reflexión del físico británico separa dos situaciones que a menudo se confunden: no saber algo y creer que se sabe.

El peligro no es no saber, sino estar seguro de saber

Hawking asegura que quien reconoce no saber algo tiene el camino despejado. Puede preguntar, investigar y aprender. El científico sostiene que, asumida con honestidad, la ignorancia funciona casi como un punto de partida del que todo el mundo debe partir.

De la misma forma, el peligro está en el otro lado. Cuando alguien está convencido de entender lo que en realidad no comprende, deja de hacerse preguntas. Esa falsa seguridad le cierra el paso a nuevas explicaciones y a otras perspectivas.

Esto ocurre, por ejemplo, con quien monta un mueble sin mirar las instrucciones porque cree que ya sabe hacerlo, y al terminar descubre que le sobran tres tornillos, y tiene que volver a deshacerlo y empezar de nuevo. El que admite que no tiene ni idea, al menos, abre el folleto.

Cuando la confianza supera a lo que sabemos

Esa ilusión tiene efectos concretos. Puede llevar a aceptar respuestas simples para problemas complicados, a repetir datos sin contrastarlos de primera mano o a descartar de entrada cualquier argumento que choque con nuestras propias ideas. En esos momentos, la seguridad en lo que creemos saber pesa mucho más que lo que sabemos de verdad.

Por eso la frase de Hawking se lee también como una defensa de la mente abierta. Él explica que aprender implica aceptar que nuestras opiniones pueden cambiar cuando aparecen datos o razones nuevas. Reconocer los propios límites no es un signo de flaqueza, sino una forma de pensamiento crítico y autónomo.

Frente a eso, la frase de Hawking puede entenderse como una invitación a frenar antes de dar algo por verdadero. Resulta más útil hacerse tres preguntas sencillas que buscar solo lo que confirma lo que ya pensábamos: ¿cómo lo sé?, ¿qué pruebas existen? y ¿podría estar equivocado?

Aplicado al grupo familiar del principio, bastaría con planteárselas antes de pulsar «reenviar».