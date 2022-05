Nacido en 1942, Stephen Hawking fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico cuyas aportaciones a la ciencia fueron realmente destacadas. Su predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación fue uno de sus descubrimientos. Hoy le rendimos homenaje con las mejores frases de Stephen Hawking.

Además de su vida como científico, a los 21 años de edad le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad que fue agravando su estado de salud a medida que pasaban los años, aunque él siguió siempre investigando, si bien estuvo paralizado casi por completo y se comunicaba con el resto de personas mediante un aparato generador de voz.

Sin embargo, sobrevivió 55 años a esta enfermedad, cuando la esperanza media de vida es de aproximadamente 14 meses, algo que dejó realmente desconcertado a los neurólogos en aquel momento.

Hawking murió en su casa de Cambridge, en Reino Unido, en el año 2018, si bien no dijeron cual fue la causa de su fallecimiento, aunque estaba relacionada con su enfermedad.

Las mejores frases de Stephen Hawking

La gente cree que soy una persona bastante extraña, pero eso es incorrecto: tengo el corazón de un niño pequeño, está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio.

La televisión está bien, no tengo nada contra ella, pero no me gusta la forma en que nos separa del mundo, atrapándonos en su pantalla de cristal.

Cuando encuentras algo en lo que eres realmente talentoso, haces esa cosa hasta que tus dedos sangren o tus ojos salgan expulsados de tu cabeza.

Sólo los enemigos dicen la verdad. Los amigos y los amantes siempre mienten en algún punto.

El talento es más barato que la sal de mesa. Lo que separa el individuo talentoso del exitoso es un montón de trabajo duro.

Hay quien miente por interés, por dolor, porque simplemente la noción de decir la verdad le resulta ajena o porque espera el momento oportuno para decir la verdad.

La única razón por la que una persona escribe una historia, es porque a través de ella puede entender el pasado y prepararse para su muerte.

Cada libro que escoges tiene su propia lección o lecciones, y muy a menudo los libros malos tienen más que enseñar que los buenos.

Un poco de talento es una buena cosa a tener si quieres ser escritor. Sin embargo, el único requisito real es la capacidad de recordar cada cicatriz.

Los libros son el entretenimiento perfecto: no hay publicidad, no hay baterías, horas de disfrute para cada dólar gastado. Lo que me pregunto es por qué no todo el mundo lleva un libro en torno a esos puntos muertos inevitables en la vida.

El error humano que más me gustaría corregir es la agresión. Puede haber tenido una ventaja de supervivencia en los días de cavernícolas, para obtener más alimento, territorio o pareja con quien reproducirse, pero ahora amenaza con destruirnos a todos.

Recuerda mirar hacia las estrellas y no abajo hacia tus pies. Trata de darle sentido a lo que ves y pregúntate qué haces que el universo. Sé curioso. Por más dura que la vida pueda parecer, siempre hay algo que puedes hacer para llegar al éxito. lo importante es que nunca te des por vencido.

Toda la historia de la ciencia ha sido la realización gradual de que los eventos no ocurren de manera arbitraria, sino que reflejan un cierto orden subyacente, lo cual puede o no ser de inspiración divina.