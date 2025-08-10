Ni París ni Bali: estos son los destinos con los billetes más baratos para viajar este mes de agosto
Estos son los destinos con los billetes más baratos para viajar este mes de agosto en plena operación salida, no busques vuelos a París ni a Bali, te proponemos destinos de lo más especiales. Es el momento del año en el que todo puede acabar siendo posible, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por lo que realmente todo puede ser posible. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañará estos días que tenemos por delante.
Podemos empezar a pensar con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que pueden ser esenciales. Por lo que, quizás habrá llegado ese día en el que busquemos un plus que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, estaremos muy pendientes de las ofertas de estos días que nos permitirán obtener un viaje de ensueño a un precio de escándalo. Este tipo de destinos nos apasionarán y costarán menos de lo que nos imaginaríamos.
Ni Bali ni París
Ha llegado el momento de empezar a pensar en un cambio de tendencia en cuanto a los viajes se refiere. Deberemos empezar a pensar en un cambio de ciclo que puede ser esencial. En estos días en los que todo puede ser posible buscamos lugares especiales para poder viajar en estas fechas.
Agosto es el mes por excelencia de los viajes, un punto del año en el que medio España está de vacaciones, por lo que, hasta el momento quizás tocará empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden ser claves. Encontrar viajes baratos puede llegar a ser especialmente complicado.
Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo la clave de nuestras vacaciones. Viajar más por menos, puede ser algo que nos haga especialmente feliz. Sobre todo, en estos tiempos de crisis en los que cada euro acaba contando.
Estaremos muy pendientes de un viaje que podemos descubrir con la ayuda de una serie de elementos que puede ser claves y que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de conocer un poco más, qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas, con las ofertas en estos vuelos podemos perdernos en un pequeño paraíso por poco dinero.
Estos son los destinos con billetes baratos para viajar este mes de agosto
Este mes de agosto podrás descubrir un rincón realmente sorprendente de cara a una serie de novedades que pueden ser las que marcarán estos días que tenemos por delante.
Los expertos de Lovely Planet nos dan con una serie de destinos que pueden ser los que marcarán estos días de agosto en los que buscamos un rincón barato oara viajar.
- Tenerife (España), un destino donde viajar en agosto barato y realmente espectacular. Comienzo este listado con la isla de Tenerife, que nos tiene robado el corazón. Viajar a Tenerife en agosto es una excelente opción para aquellos que buscan disfrutar de un clima cálido, playas salvajes y muchas opciones de actividades al aire libre, sin olvidarnos de su rica cultura local. La temporada alta de las Islas Canarias es el invierno. Sin embargo, en agosto reservando con tiempo puedes encontrar buenas ofertas. Además de que la isla tiene opciones de alojamiento para todo tipo de viajeros.
- Bucarest (Rumania). La capital de Rumania, Bucarest, es una ciudad con una rica historia que a priori no te plantearías visitar. Sin embargo, los vuelos desde España a Bucarest suelen ser económicos, y una vez en la ciudad, encontrarás una amplia gama de opciones de alojamiento a buen precio, así como una comida local a precios razonables. Además, desde Bucarest podrás hacer excursiones para ir Transilvania y al castillo de Drácula. Tampoco descartes una ruta por Rumanía si tienes días suficientes. En agosto podrás disfrutar de este destino con buenas temperaturas y gran ambiente en las calles.
- Oporto (Portugal). La ciudad portuguesa de Oporto es famosa por su arquitectura histórica llena de encanto y sus famosos vinos de Oporto. Los vuelos desde España a Oporto suelen ser muy económicos, y una vez en la ciudad, encontrarás una amplia gama de opciones de alojamiento económico. Es una ciudad con mucha vida en la que te recomiendo pasar al menos tres días. Y siempre puedes combinar el viaje a Oporto con otras excursiones cercanas como Aveiro o Coimbra, además de pasar tiempo en las playas de alrededor.
- Riga (Letonia), una muy buena opción donde viajar en agosto. Riga, la capital de Letonia, es un destino muchas veces olvidado. El casco antiguo de Riga, conocido como Vecrīga, es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas, edificios medievales y arquitectura de influencia hanseática lo convierten en un lugar donde viajar en agosto muy interesante. Los vuelos desde España a Riga suelen ser asequibles, y una vez en la ciudad, encontrarás una variedad de opciones de alojamiento y comida a precios razonables.
- Cantabria (España), el destino español perfecto donde viajar en agosto para huir del calor. Cantabria es otra de las regiones más bonitas de España en la que podrás disfrutar del mar, la montaña y de un clima más suave. Si buscas naturaleza, pueblos con encanto y playas salvajes, Cantabria es el destino para viajar en agosto ideal para ti.
