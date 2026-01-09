El Gobierno de Ayuso responde a Montero: «La Constitución nos da autonomía para gestionar los impuestos»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reaccionado al anuncio del nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que se trata de «un ataque a los madrileños» por el agravio comparativo con Cataluña.

Fuentes del PP madrileño afirman que Montero «difama» y que «no hay dumping fiscal en España» tal y como había calificado la situación la ministra de Hacienda. Además, el Ejecutivo madrileño refleja que «la Constitución recoge la autonomía de las comunidades para gestionar los tributos que tienen cedidos».

«Es un ataque a los madrileños, pues no sólo asumirán con sus impuestos el riego de millones al independentismo, sino que lo único que recibirán es la mitad de los recursos que se van a destinar a Cataluña», han subrayado, dejando constancia de la dirección tomada por el Gobierno con el nuevo sistema de financiación autonómica, que incluye fórmulas para que las comunidades autónomas no puedan bajar los impuestos regionales, pese a que tienen competencias para ello.

El PP destaca que es «importante» conocer que con el reparto «no se beneficia a todas las comunidades autónomas». Por el contrario, los populares reflejan que se trata de «un acuerdo que sólo beneficia al independentismo y a Sánchez, hasta tal punto que la propia ministra –por María Jesús Montero– ha dicho expresamente que la ordinalidad opera para Cataluña pero no para otras como Madrid».

Rocío Albert, consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, ha negado tras el anuncio de Montero que el Ejecutivo madrileño haga dumping fiscal –rebajar significativamente los impuestos que paga una empresa– y ha recordado que bajar impuestos es una competencia que tienen reconocida las comunidades autónomas, según la Constitución. La dirigente del PP ha dejado claro que desde el Gobierno de la región utilizarán «todos los mecanismos» que estén a su alcance «para evitar que los madrileños salgan perjudicados».

Nuevo modelo de financiación

María Jesús Montero ha propuesto este viernes un nuevo modelo de financiación autonómica que incluirá fórmulas para que las comunidades autónomas no puedan bajar los impuestos regionales. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno ha explicado que una «buena fórmula» es la que utilizó ya con el Impuesto a las Grandes Fortunas, tasa estatal que sustituyó a la de Patrimonio que eliminó Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Montero ha señalado además que debatirá medidas con las autonomías para evitar lo que ha vuelto a calificar de dumping fiscal, y que esas medidas estarán en la ley que dará luz verde a este nuevo sistema de financiación para 2027 -debe aprobarse en el Congreso-. «Pero una fórmula que nos parece buena es la del Impuesto a las Grandes Fortunas», ha insistido.

Page pide elecciones

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha reaccionado también al nuevo modelo de financiación autonómica y lo ha hecho pidiendo elecciones generales por el «atropello» de la situación. Page percibe en la propuesta de Montero un «intento de suicidio político de algunos sólo por interés personal» que ha reflejado ante los medios.

«Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, –de esa España que ellos quieren romper–, antes que eso, prefiero que hablen los españoles», ha subrayado el presidente de Castilla-La Mancha, quien asegura que se trata de «un día doloroso» y adelanta que no participará «bajo ningún concepto» del «intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España sólo por interés personal».