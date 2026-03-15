El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha reconocido este sábado que todavía no está dispuesto a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra con la dictadura de Irán, a pesar de la aparente disposición de los ayatolás a negociar: «Los términos aún no son lo suficientemente buenos», ha afirmado. Trump ha destacado que no sabe si el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei está vivo: «Me han dicho que puede estar muerto, si está vivo debe rendirse».

Trump ha subrayado que cualquier acuerdo tendría que ser «muy sólido», dejando claro que Estados Unidos mantiene la iniciativa en un conflicto que ya ha dejado trece militares estadounidenses muertos, incluidos seis tras el accidente de un avión de reabastecimiento en Irak.

Advertencias a los ayatolás de Irán

Donald Trump ha destacado que la operación militar conjunta estadounidense e israelí ha logrado arrasar la mayoría de misiles, drones y producción militar de la dictadura de Irán. El presidente ha afirmado: «El único poder que tienen, y que se puede neutralizar con relativa rapidez, es el de lanzar minas o disparar misiles de corto alcance. Pero cuando terminemos con la protección de la costa, tampoco tendrán ese poder».

Trump ha destacado en este sentido: «Hemos destruido la mayoría de sus misiles. Hemos destruido la mayoría de sus drones. Hemos paralizado en gran medida su producción de misiles y drones. En dos días, estará totalmente diezmada». Sobre la estratégica isla de Jark, un importante centro de exportación petrolera, Trump ha asegurado durante una entrevista de 30 minutos con NBC News: «La hemos diezmado por completo, pero puede que la ataquemos un par de veces más, solo por diversión».

Mojtaba Jamenei, ¿vivo o muerto?

Asimismo, el presidente ha cuestionado la supervivencia del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, después de que no hiciera ninguna aparición pública tras asumir el cargo: «No sé si está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo», ha afirmado Trump, añadiendo que, de estarlo, debería «hacer algo muy inteligente por su país: rendirse».

Estrategia sobre el Estrecho de Ormuz

Trump también ha detallado que está trabajando con otros países para garantizar la seguridad del Estrecho de Ormuz, vital para el transporte global de petróleo. La medida busca mitigar el impacto de las amenazas iraníes de cerrar esta vía marítima y el repunte de los precios del petróleo y la gasolina.

«No sólo se han comprometido, sino que creen que es una excelente idea», ha asegurado Trump, refiriéndose a los países afectados, aunque ha evitado revelar nombres. En una publicación en Truth Social, el presidente ha agregado: «Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro».

Críticas a Zelenski y guerra en Ucrania

Durante la entrevista, Trump ha aprovechado para comparar su acuerdo con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y ha afirmado que lograr un acuerdo con él era «mucho más difícil» que con Vladimir Putin, en referencia a los esfuerzos de paz en Ucrania. Estas declaraciones se producen en un contexto de críticas internacionales tras la suavización de sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos, un intento de controlar el aumento de los precios globales.

Un conflicto imprevisible y prolongado

Trump ha dejado entrever que la guerra con la dictadura de los ayatolás de Irán podría extenderse. Según Trump, el poder militar de la dictadura de los ayatolás de Irán se puede neutralizar relativamente rápido, pero aún quedan objetivos estratégicos en la costa y otras instalaciones que podrían ser atacadas. «Hemos destruido la mayoría de sus misiles. Hemos destruido la mayoría de sus drones. En dos días estará totalmente diezmada», ha afirmado.

Por último, el presidente ha subrayado que la administración estadounidense ha rechazado los intentos de otros países de iniciar conversaciones de alto el fuego, dejando claro que cualquier acuerdo futuro dependerá de términos estrictos y ventajosos para Estados Unidos.