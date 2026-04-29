Cuándo se juega el Rayo Vallecano - Estrasburgo: a qué hora empieza y canal de TV para ver gratis en directo la Conference League.

El Rayo Vallecano está listo para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia, ya que se tienen que enfrentar al Racing de Estrasburgo en las semifinales de la Conference League. El Estadio de Vallecas acogerá el encuentro de ida, mientras que el equipo madrileño tendrá que viajar la próxima semana a Francia para tratar de certificar su pase a la gran final de este torneo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este duelo.

Horario del Rayo Vallecano – Estrasburgo: a qué hora empieza el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano recibe en la capital de España al Racing de Estrasburgo para jugar el partido que corresponde a la ida de las semifinales de la Conference League. El conjunto que dirige Íñigo Pérez afronta esta eliminatoria con la mayor de las ilusiones y eso se puede vivir en el barrio, donde la afición le acompañará en este cruce para que intenten lograr acceder a la final. Delante tendrán a un club francés que ocupa la octava plaza en la Ligue1 y que buscará sacar un resultado positivo. El ganador se vería las caras en la gran final ante el Shakhtar Donetsk o el Crystal Palace.

Cuándo es el partido de semifinales de la Conference League Rayo Vallecano – Estrasburgo

La UEFA ha programado este emocionante Rayo Vallecano – Estrasburgo de la ida de las semifinales de la Conference League para este jueves 30 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre los vallecanos y los franceses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad y sin incidentes en la previa de este duelo entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Vallecas.

Dónde ver en directo gratis el Rayo Vallecano vs Estrasburgo: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros de la competición de bronce del fútbol continental, así como de la Europa League y de la Champions. Esto quiere decir que el Rayo Vallecano – Estrasburgo correspondiente a la ida de las semifinales de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que sucederá en el Estadio de Vallecas. Por lo tanto, el choque no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos los hinchas del cuadro de la franja roja y los seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – Estrasburgo de la ida de las semifinales de la Conference League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también recordamos que esta plataforma ofrece a todos sus clientes la posibilidad de acceder con un ordenador a su página web para ver todo lo que ocurra en el Estadio de Vallecas.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partidazo de la ida de las semifinales de la Conference League. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Estrasburgo y una vez suene el pitido final en el Estadio de Vallecas publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde el feudo vallecano.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Estrasburgo

Por otro lado, aquellos aficionados del conjunto vallecano que no puedan ver en directo por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la ida de las semifinales de la Conference League tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Vallecas para narrar todo lo que esté sucediendo en el Rayo Vallecano – Estrasburgo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Rayo Vallecano – Estrasburgo?

El Estadio de Vallecas, ubicado en el barrio capitalino del mismo nombre, será el campo donde se jugará este Rayo Vallecano – Estrasburgo que corresponde a la ida de las semifinales de la Conference League. Este recinto deportivo se inauguró en 1976 y tiene capacidad para recibir a unas 14.700 personas, esperándose un lleno absoluto en la grada para animar a los suyos a buscar esta gran final de la competición de bronce del fútbol europeo.

La UEFA ha designado al árbitro lituano Donatas Rumsas para que dirija la contienda Rayo Vallecano – Estrasburgo de la ida de las semifinales de la Conference League. El polaco Tomasz Kwiatkowski será el encargado del VAR, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que se acerque al monitor ubicado en la banda del Estadio de Vallecas a analizar la acción en cuestión.