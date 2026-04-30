Cómo va el Rayo Vallecano – Estrasburgo en directo: resultado y goles del partido de la Conference League hoy en vivo (0-0)
Sigue en directo el minuto a minuto de este Rayo Vallecano - Estrasburgo de la Conference League, con los comentarios, ocasiones y goles
Cuándo se juega el Rayo Vallecano – Estrasburgo: a qué hora empieza y canal de TV para ver gratis en directo la Conference League
El Rayo Vallecano y el Estrasburgo disputan este jueves 30 de abril la ida de las semifinales de la Conference League en el Estadio de Vallecas. El primer de los dos duelos por alcanzar la primera final europea de la historia del humilde conjunto franjirrojo. 180 minutos, si no más, por una plaza que deje un legado. Sigue en directo el minuto a minuto de este Rayo Vallecano – Estrasburgo de la Conference League, con los comentarios, ocasiones y goles de esta semifinal en OKDIARIO.
Rayo Vallecano – Estrasburgo, en directo
Horario del Rayo Vallecano – Estrasburgo: a qué hora es el partido
La UEFA ha fijado este Rayo Vallecano – Estrasburgo para el jueves 30 de abril, con inicio a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera una previa sin incidentes para que el balón ruede con normalidad en el Estadio de Vallecas.
Dónde ver el Rayo Vallecano vs Estrasburgo en TV y online
El partido se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones, canal de pago incluido en la plataforma Movistar+. Por tanto, no estará disponible en abierto. También podrá seguirse en streaming mediante la app de Movistar+, accesible desde móviles, tablets, smart TV y ordenadores a través de su web.
Dónde escuchar por radio el Rayo Vallecano – Estrasburgo
Los aficionados que no puedan verlo en televisión o internet podrán seguir el partido en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Vallecas para narrar todo lo que ocurra.
Estadio y árbitro del Rayo Vallecano – Estrasburgo
El encuentro se disputará en el Estadio de Vallecas, inaugurado en 1976 y con capacidad para unos 14.700 espectadores. Se espera un lleno absoluto en una noche histórica para el conjunto franjirrojo.
¿Quién es el árbitro del partido Rayo Vallecano – Estrasburgo?
La UEFA ha designado al árbitro lituano Donatas Rumsas para dirigir el partido, mientras que el polaco Tomasz Kwiatkowski estará al frente del VAR, encargado de revisar las jugadas polémicas durante el encuentro.
Min 45
Se añaden cinco de descuento
Nos iremos hasta el 50 en este primer tiempo.
Min 43
No le dura la pelota al Rayo
Le está costando horrores al Rayo Vallecano llegar a la frontal del Estrasburgo. Tienen que encontrar más a Isi, que es muy notable su efecto en el juego franjirrojo cuando la pelota pasa por él.
Min 38
Amarilla Pathé Ciss
Jugada rara. No pita nada el árbitro pero le enseña la amarilla a Pathé Ciss tras un golpe con Emegha. Entran las asistencias para evaluar al capitán de los franceses.
Min 33
Disparo desviado de Chavarría
Buena salida de Isi, que sube la pelota y deja espacios a Chavarría para que pruebe el disparo desde la frontal. Muy desviado.
Min 31
Cae Chavarría
Se pican en el saque de esquina Chavarría con Moreira y es éste último el que empuja de la mala manera al jugador del Rayo. Queda ahí la cosa y el árbitro pide paz.
Min 30
Está mejor el Estrasburgo
Le dura muy poquito la pelota al Rayo Vallecano en estos momentos. Necesita más tranquilidad y retener la pelota. Está mejor el Estrasburgo, que está cada vez más cerca del área de Batalla.
Min 25
Lo intenta el Estrasburgo
Godo es el que fábrica la acción, desbordando en la frontal y cediendo a Moreira que dispara en carrera y forzado: se le va alta.
Min 21
¡La tiene el Rayo!
Sustito para el Estrasburgo. Está el partido igualado y cualquier ocasión suma y mucho. Cabeceó Alemao, desviado, tras un buen centro de Isi.
Min 16
Vaya golpe de Emegha
Se fue hasta línea de fondo Emegha y acabó frenándose con todo el equipo de fotógrafos agolpado en el fondo. Parece que nada grave.
Min 13
Enciso cae en el área
Se deja caer Enciso en el área del Rayo tras penetrar bien en el área. Es el más peligroso del Estrasburgo pero se tiró descaradamente al mínimo contacto.
Min 11
Primera amarilla para Estrasburgo
La fuerza De Frutos, que sale en carrera y va al suelo Mourabet, por detrás, cortando su progresión. Amarilla clara para el pivote.
Min 7
Falta peligrosa para el Rayo
Fuerza Chavarría una buena falta al fondo del carril izquierdo. Oportunidad para el Rayo.
Min 4
Ojo con Valentín
Nunca mejor dicho. Recibe un golpe Valentín en el ojo y va al suelo. Necesita asistencia y sale del campo. Calientan en la banda franjirroja.
Min 1
¡Arranca el partido!
Rueda la pelota en Vallecas, comienza el Rayo Vallecano – Estrasburgo, ida de las semifinales de la Conference League.
Los árbitros del partido
La UEFA ha designado al árbitro lituano Donatas Rumsas para que dirija la contienda Rayo Vallecano – Estrasburgo de la ida de las semifinales de la Conference League. El polaco Tomasz Kwiatkowski será el encargado del VAR.
¿En qué estadio se juega el Rayo Vallecano – Estrasburgo?
El Estadio de Vallecas, ubicado en el barrio capitalino del mismo nombre, será el campo donde se jugará este Rayo Vallecano – Estrasburgo que corresponde a la ida de las semifinales de la Conference League. Este recinto deportivo se inauguró en 1976 y tiene capacidad para recibir a unas 14.700 personas, esperándose un lleno absoluto en la grada para animar a los suyos a buscar esta gran final de la competición de bronce del fútbol europeo.
Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Estrasburgo
Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Vallecas para narrar todo lo que esté sucediendo en el Rayo Vallecano – Estrasburgo.
Dónde ver en directo gratis el Rayo Vallecano vs Estrasburgo: canal de TV y cómo ver online
Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros de la competición de bronce del fútbol continental, esto quiere decir que el Rayo Vallecano – Estrasburgo correspondiente a la ida de las semifinales de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones.
Cuándo es el partido de semifinales de la Conference League Rayo Vallecano – Estrasburgo
La UEFA ha programado este emocionante Rayo Vallecano – Estrasburgo de la ida de las semifinales de la Conference League para este jueves 30 de abril en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Alineación del Estrasburgo!
Así sale el Estrasburgo esta noche: Penders; Chilwell, Doukouré, Omobamidele, Høgsberg; El Mourabet, Ouattara; Godo, Enciso, Moreira; Emegha.
Le 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 🆚 @RayoVallecano
▸ #RAYORCSA pic.twitter.com/TDadEbQOdX
— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 30, 2026
¡Alineación del Rayo Vallecano!
Así sale el Rayo Vallecano: Batalla; Chavarría, Óscar Valentín, Lejeune, Andrei; Unai López, Pathé Ciss, Isi; Alemão, De Frutos, y Akhomach.
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @RCSA.#RayoRCSA #UECL pic.twitter.com/LGy6uLGOsD
— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 30, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de la ida de las semifinales de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Estrasburgo en el Estadio de Vallecas.
El conjunto madrileño se prepara para afrontar una de las citas más trascendentales de su historia reciente, con el duelo ante el conjunto francés, a las puertas de su primera final europea.
¡Nos vamos al descanso (0-0)!
Acaban los primeros 45 minutos en Vallecas con el 0-0 en el marcador. Empezó bien el Rayo Vallecano pero poco a poco se hizo fuerte el Estrasburgo, más sólido y protagonista. Hay nervios en el cuadro español, al que no le dura todo lo que debería la pelota.