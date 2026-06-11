Ana Mena confiesa lo mal que lo pasó por un error de sonido en los Premios Goya: «Tuve que cantar escuchándome en doble»

Este miércoles 10 de junio, una de las invitadas en La Revuelta ha sido una de las grandes estrellas de nuestra música, Ana Mena. La cantante ha acudido para presentar una nueva canción, pero, curiosamente, David Broncano ha sido el único privilegiado que ha podido escuchar en primicia Pa ti toa, la nueva colaboración entre Mena con Lola Índigo y que está a punto de ver la luz y que aspira a convertirse en la canción del verano.

En un momento de la entrevista, David Broncano ha recordado que la actuación de su invitada en los Premios Goya 2026 fue impecable, Ana Mena ha confesado que fue un infierno para ella. La artista, que se subió al escenario junto al grupo La Casa Azul para versionar el clásico italiano La bámbola, tuvo que lidiar con un fallo técnico.

«Yo estaba muy nerviosa. Dos días antes hicimos un ensayo que se grabó. Toda mi voz se grabó y justo dan acción y me pusieron en el pinganillo la canción que había grabado dos días antes. Tuve que cantar escuchándome a mí misma en doble. Fue una movida enorme. Te prometo que ni lo vi. Yo solo rezaba para que, por fuera, no estuviera escuchándose doble», ha confesado Ana Mena.

Para resarcirse, la cantante ha cantado en el plató de La Revuelta el mismo tema que en los Goya 2026, La bámbala.

La colaboración con Lola Índigo

Ana Mena y Lola Índigo han sido premiadas en 2026, respectivamente, con la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio y con la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada. Ambas artistas han colaborado, por primera vez, con el sencillo Pa ti toa que saldrá a la luz el próximo viernes día 12 de junio.

Por miedo a que se filtre nada, como ya le ocurrió en otra ocasión con uno de sus temas, Ana Mena sólo ha dejado escuchar su nuevo single a David Broncano a través de unos auriculares.

Con este tema, Mena ha confesado que quiere conquistar al público estos meses y convertirlo en «la canción del verano».