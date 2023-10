Todo sobre Ana Mena: su edad, su trayectoria profesional y su vida personal

A sus 26 años, Ana Mena puede presumir de tener una trayectoria plagada de éxitos personales y profesionales. Es actriz, modelo y cantante, pero sin duda esta última faceta es la que le ha reportado más beneficios. Ha estado un tiempo sin liderar ningún proyecto importante, pero en los últimos meses ha lanzado ‘Bellodrama’, un disco que ha marcado un antes y un después en su carrera. La malagueña ha estado en el foco de la noticia en numerosas ocasiones, a veces por asuntos relacionados con su vida personal.

Sin embargo, Ana quiere estar centrada en su música, por eso ha tomado distancia de ciertas informaciones. En marzo de este mismo año le relacionaron con el cantante Abraham Mateo y en un primer momento intentó no hacer ningún comentario al respecto. El problema es que el rumor fue cobrando fuerza, así que no tuvo más remedio que dar un paso adelante y desmentir la noticia. Aseguró que solamente estaba unida a Abraham por motivos profesionales y prometió que entre ellos no había nada sentimental.

Así es su vida personal

A pesar de que su nombre ha sonado con fuerza en los tiempos, lleva trabajando en el mundo del espectáculo desde que tenía 13 años. Siempre supo que quería ser artista y no descansó hasta cumplir su sueño. Cuando era solo una niña consiguió firmar un contrato con Almodóvar para participar en la película ‘La piel que habito’. En concreto interpretó a la hija de Antonio Banderas y en muchas de sus entrevistas recuerda todo lo que tuvo que hacer para superar los castings.

Una de las claves del éxito de Ana Mena es que siempre ha sido muy sincera. Igual que contó cómo había sido el proceso para trabajar con Almodóvar, ha explicado que no ha cambiado sus costumbres por el mero hecho de ser famosa. «Yo digo palabrotas todos los días. Cuando me sale, me sale, y cuando no, pues no. Hay que ser real, que es como mejor se transmiten las cosas y te haces entender entre la gente de tu edad y la que vive las mismas cosas que tú. No tiene sentido disfrazar ni maquillar las cosas», declaró durante una entrevista en ’20 Minutos’.

‘La oreja de Vang Gogh’ le cambió la vida

Ana Mena ha explicado que ‘La oreja de Vang Gogh’ fue el primer grupo que le despertó el interés por el mundo de la música. Gracias a la famosa banda empezó a investigar y se dio cuenta de que ella también tenía talento para dedicarse al mundo del espectáculo. «Yo soy fan de las canciones que cuentan historias, porque creo que la gente conecta con ellas. A mí, las que riman por rimar o dicen siempre lo mismo, no me transmiten nada», comenta en el medio anterior.

La gran pasión de Ana

Ana Mena reconoce que no podría vivir sin cantar, pero hay otra cosa muy importante para ella: la comida de su madre. Es una gran apasionada de la gastronomía e insiste en que su progenitora es una de las mejores cocineras que conoce. Su plato preferido es la tarta de queso y también adora las pizzas, los macarrones y todos los platos italianos.