‘Operación Jenner’: Verónica Echegui fue investigada por conseguir un pasaporte Covid falso

La muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años ha sacudido al mundo de la interpretación, ya que no se sabía que hasta ahora no se sabía que estuviera enferma, al menos de forma pública. Este mismo verano presentó la serie A muerte, que ya está disponible en la plataforma Atresplayer, y que ha sido un éxito en Europa. Aunque ha tratado de mantener su vida personal fuera de los focos, la actriz ha llenado programas y revistas del corazón por su relación con el actor Álex García, con el que se vio envuelta en la conocida como Operación Jenner, una trama de compra y venta de pasaportes covid falsos.

Fue en el mes de febrero de 2022 cuando su nombre salió a la luz en una lista de famosos, empresarios y deportistas que, según la Policía, habrían utilizado una red de médicos y enfermeros para poder falsificar el Registro Nacional de Vacunación que acreditaba que se había recibido la pauta completa contra la Covid 19. Aunque ya queda lejos en nuestro recuerdo, en el año 2021 se llegaba a exigir este conocido como ‘pasaporte Covid’ para poder realizar viajes en avión, trenes e incluso en algunos caso poder acudir como clientes a locales públicos como restaurantes y bares.

La actriz no fue detenida en ningún momento, pero su nombre figuraba en una larga lista de personas que habría conseguido el código QR que daba acceso a este certificado. Aunque nunca se pronunció a este respecto, las autoridades aseguraban que se llegaban a pagar entre 200 y 1.000 euros por conseguirlo, unos pagos que se realizaban mediante criptomonedas.

Junto a Verónica Echegui también habría conseguido este certificado su pareja, el también actor Álex García, que lo habría necesitado para acudir a la gala de los premios Goya, celebrada en el mes de febrero de 2022 en Valencia. De ahí que varios famosos lo necesitasen pese a no haberse querido vacunar.

Verónica Echegui no fue la única: más famosos señalados

En aquel momento también salió a la luz el nombre de Abraham García, conocido por su participación den Gandía Shore y por ser ganador del programa Supervivientes en 2014. También el cantante Omar Montes aparecía en esta lista, llegando a ser captado por la prensa entrando en la comisaría de Moratalaz, donde se encuentra la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Aunque el artista llegó a decir que acudía a para renovar su DNI, en realidad acudió para prestar declaración.

Aunque entre los implicados en la Operación Jenner también estaban futbolistas y empresarios, lo cierto es que nunca más se supo acerca de este tema. Desde mayo de 2022 no se han vuelto a conocer datos y se desconoce si hubo sanciones contra los que recurrieron a esta organización de falsificadores.