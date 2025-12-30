La ciencia no da crédito: crían en cautividad a la paloma más grande del mundo por primera vez

La conservación de especies amenazadas suma un nuevo capítulo histórico en Europa. Un zoológico centroeuropeo ha logrado un avance que llevaba décadas resistiéndose a la comunidad científica: la reproducción exitosa en cautividad de la paloma coronada de Sclater, considerada la paloma de mayor tamaño del planeta.

El nacimiento representa un triunfo técnico y una esperanza real para una especie cuya supervivencia en libertad está cada vez más comprometida.

Nace por primera vez en cautividad la paloma coronada de Sclater, la más grande del mundo

El acontecimiento tuvo lugar en el Zoológico de Brno, en la República Checa, donde en octubre nació un polluelo de paloma coronada de Sclater. Tras varias semanas de observación intensiva, el centro confirmó que el ave ha superado con éxito la fase más crítica de su desarrollo.

Según explicó el portavoz del zoológico, Jan Bedřich, el ejemplar ya presenta plumaje completo y ha comenzado a moverse fuera del nido por sus propios medios. Este nacimiento supone un hecho sin precedentes para la institución, que llevaba años intentando reproducir esta especie sin éxito.

Como informa LaMega.com, actualmente, los visitantes pueden observar al joven ejemplar en el pabellón Reino Tropical, donde comparte espacio con otros individuos del género, convirtiéndose en una referencia única para la divulgación científica y la educación ambiental.

Por qué la reproducción en cautiverio de la paloma coronada de Sclater es tan compleja

La cría de esta paloma gigante plantea retos considerables incluso para zoológicos con amplia experiencia. El conservador de aves del centro, Petr Suvorov, ha señalado que estas aves requieren largos periodos de adaptación tras cualquier traslado, y no es extraño que una pareja tarde años en iniciar la reproducción.

Además, la supervivencia de las crías es extremadamente delicada. En el pasado, el equipo del zoológico perdió huevos y polluelos antes de perfeccionar los protocolos de cuidado.

A ello se suma un factor biológico clave. A diferencia de otras palomas que ponen dos huevos, la paloma coronada de Sclater únicamente deposita uno, lo que convierte cada nacimiento en un acontecimiento de enorme valor científico y conservacionista.

Amenazas de la paloma coronada de Sclater y la importancia de su conservación

En estado salvaje, esta especie es originaria de las selvas tropicales de Nueva Guinea, donde sus poblaciones han disminuido de forma alarmante. La caza para consumo de carne silvestre y la presión humana sobre su hábitat natural figuran entre las principales amenazas.

El seguimiento de la especie en libertad resulta especialmente complicado, y la existencia de varias palomas coronadas visualmente similares ha provocado confusiones y cruces no deseados en el pasado.

Por ello, la cría controlada en zoológicos desempeña un papel esencial para proteger su genética y ampliar el conocimiento científico sobre su comportamiento reproductivo.

El Zoológico de Brno y su papel clave en la conservación de especies exóticas

El zoológico, fundado en 1953 y ubicado en la zona de Mniší, cerca de la presa de Brno, ocupa 65 hectáreas dedicadas a la biodiversidad mundial. Alberga cerca de 2.200 animales de unas 400 especies y recibió más de 293.000 visitantes el último año, tal y como informa Blesk.

El nacimiento de la paloma coronada de Sclater es fruto del trabajo constante, la paciencia y la especialización técnica.