Conmoción en la hidrología: China planta tantos árboles que ha modificado el ciclo del agua en 20 años

Durante décadas, China ha sido puesta como ejemplo de lucha contra la desertificación. Miles de millones de árboles plantados, suelos erosionados convertidos en bosques y una muralla verde visible incluso desde satélite. Pero ahora los científicos se han topado con una consecuencia inesperada: tanta reforestación ha cambiado cómo circula el agua en el país.

Lo que parecía una victoria climática sin fisuras tiene matices importantes. En este artículo veremos qué ha pasado en China, por qué plantar árboles a gran escala puede alterar el ciclo del agua y qué implicaciones tiene para la Unión Europea, que quiere seguir un camino parecido.

Qué pasó en China con la reforestación

Desde finales de los años setenta, China ha llevado a cabo la mayor campaña de reforestación conocida. El plan, conocido como la Gran Muralla Verde, ha supuesto la plantación de unos 78.000 millones de árboles en apenas cuatro décadas. El objetivo era frenar el avance de los desiertos, proteger los suelos y combatir el cambio climático.

Los resultados visuales han sido espectaculares. Zonas áridas del norte y del oeste del país se han cubierto de vegetación. La erosión ha disminuido y la cobertura forestal ha aumentado. Este éxito ha inspirado a otros gobiernos, incluida la Comisión Europea, que impulsa la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista Earth’s Future ha analizado qué ha ocurrido con el agua entre 2001 y 2020. Los investigadores han cruzado datos de uso del suelo, precipitaciones y evapotranspiración. La conclusión indica que el ciclo del agua en China ha cambiado de forma profunda.

Los árboles absorben grandes cantidades de agua del suelo y la liberan a la atmósfera en forma de vapor, un proceso conocido como evapotranspiración. A pequeña escala es algo positivo, pero a escala continental, sus efectos se multiplican.

En muchas regiones donde se ha plantado mucha vegetación, el agua disponible en tierra ha disminuido. Parte de esa humedad no vuelve en forma de lluvia local, sino que es transportada por los vientos a otras zonas. El resultado es una redistribución del agua dentro del país, con ganadores y perdedores.

Repercusiones e impacto dentro y fuera de China

El efecto más preocupante es que cerca del 74 % del territorio chino ha visto reducirse la disponibilidad de agua. Especialmente afectadas están zonas del norte y del este, regiones clave para la agricultura y donde vive una gran parte de la población. Son áreas que ya sufrían escasez hídrica antes de la reforestación.

China arrastra un desequilibrio histórico. El norte concentra casi la mitad de la población y más de la mitad de la tierra cultivable, pero solo contaba con alrededor del 20% del agua del país. Plantar bosques en estas zonas secas ha intensificado ese problema en algunos casos.

Aunque no todo es negativo. Algunas regiones, como partes del Tíbet, han recibido más humedad gracias al transporte atmosférico de vapor de agua desde otras áreas. Sin embargo, ese beneficio no compensa la pérdida en las zonas más pobladas y productivas.

Este caso demuestra que plantar árboles no es una acción neutra si no se adapta al contexto local. Para Europa, reforestar sin una planificación hidrológica sólida podría generar efectos secundarios no deseados. No se trata de dejar de plantar árboles, sino de hacerlo con criterios científicos, teniendo en cuenta el agua disponible, el tipo de vegetación y el equilibrio del territorio.