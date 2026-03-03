La emotiva celebración de Simeone y el Atlético con los aficionados desplazados al Camp Nou

De Burgos Bengoetxea se llevó el silbato a la boca, pitó el final del partido y el Atlético respiró. No lo había hecho en prácticamente una hora y media. Todo el rato con la soga al cuello. Resoplo Simeone antes de fundirse en un abrazo con sus jugadores. Y todos ellos, en comunión, acudieron a la zona del Camp Nou donde estaban ubicados los miles de aficionados rojiblancos que acudieron a la Ciudad Condal. El Atlético regresa tras 13 años a una final de Copa, bien merece el festejo.

Noticia en ampliación…