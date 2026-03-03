La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado a quién va a pedir España ayuda cuando tenga un problema de seguridad tras las «peinetas» del Gobierno de Sánchez a EEUU. Ayuso se ha pronunciado así este martes en un acto de campaña por las elecciones de Castilla y León en Ávila, después de la crisis abierta por Sánchez con Washington, tras negar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra la tiranía de los ayatolás de Teherán.

Durante su mitin, Ayuso ha criticado con dureza al Ejecutivo: «No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún, que no se pueda confiar en nosotros porque le damos la espalda a naciones enteras. Ya veremos cuando a Estados Unidos le hagamos una nueva peineta como la que estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de Defensa. ¿Les vamos a pedir algo? Me extraña mucho», ha afirmado.

La presidenta madrileña ha cuestionado también las motivaciones del presidente Sánchez: «¿Pero quién mide las consecuencias? Sánchez gobierna para su parte del muro, para tener contentos a los que revientan la Vuelta Ciclista a España, que les gusta tenerlos tensionados y no respetan cuando nosotros organizamos concentraciones».

Ayuso recordó que en agosto y septiembre de 2025, el ala comunista del Gobierno se movilizó para boicotear la Vuelta Ciclista a España, incluyendo una protesta en la final en Madrid a favor de la causa palestina de la Franja de Gaza, administrada por Hamás desde 2007. Según la dirigente madrileña, «va para esta gente que vive del odio. Eso es lo que están fabricando desde el primer minuto, en cuanto empezamos a hablar de cualquier tema».

El lunes, Sánchez negó el uso de las bases de Rota y Morón a Washington en su Operación Furia Épica. Posteriormente, la dictadura de los ayatolás agradeció a Sánchez su negativa. Más tarde, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, criticó a Sánchez por su postura frente a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, declarando en español: «Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?».

La polémica provocó también críticas desde Estados Unidos, incluyendo al senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham.

Este martes, Donald Trump ha sentenciado a Sánchez durante su encuentro en el Despacho Oval con el canciller alemán Friedrich Merz: «España es un aliado terrible, no queremos saber nada de ellos. Vamos a cortar todos los tratos comerciales con España. No son amistosos. No tienen nada que necesitemos. Tienen gran gente, pero un mal liderazgo. Les he dicho que cortemos todo con ellos». Lejos de reconducir la situación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha despreciado este martes la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «España cuenta con los recursos necesarios». «Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro», han transmitido fuentes del Gobierno para negar que la decisión del político republicano pueda dañar a la economía española.