Marco Rubio confirma que Estados Unidos bombardeó Irán porque Israel iba a atacar primero
El secretario de Estado de EEUU ha alabado la determinación de Donald Trump, calificándola de "sabia"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este lunes que los bombardeos de EEUU a Irán del pasado sábado fueron consecuencia de las pretensiones de Israel de atacar primero el territorio iraní y la posible respuesta de Teherán ante tal agresión.
«Estaba clarísimo que si Irán era atacado por cualquiera iban a responder, y responderían contra Estados Unidos», ha asegurado en declaraciones desde el Capitolio.
«Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos», ha agregado Rubio.
Asimismo, El secretario de Estado ha alabado la determinación del presidente Donald Trump, calificándola de «sabia decisión». A su juicio, no intervenir habría supuesto un coste humano «mayor» y habría obligado posteriormente al Ejecutivo a dar explicaciones sobre por qué, teniendo conocimiento del riesgo, no se actuó para evitarlo.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha respondido a las palabras de Rubio a través de la red social X. En su mensaje, acusa abiertamente a Washington de haber optado por entrar en un conflicto armado por decisión propia y en beneficio de Israel. «Rubio admitió lo que todos sabíamos: Estados Unidos ha entrado en una guerra por elección en nombre de Israel», ha escrito. Araqchi, además, rechaza la narrativa estadounidense sobre una «amenaza iraní», asegurando que «nunca ha existido».
Mr. Rubio admitted what we all knew: U.S. has entered a war of choice on behalf of Israel. There was never any so-called Iranian «threat».
Shedding of both American and Iranian blood is thus on Israel Firsters.
American people deserve better and should take back their country.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 3, 2026
EEUU puede librar guerras «eternamente»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su país tiene munición suficiente para librar guerras «eternamente y con mucho éxito». «Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas», ha dicho Trump.
Trump ha señalado que dichas reservas son «mejores que las mejores armas de otros países» y que Washington tiene capacidad para sostener la ofensiva contra Irán e ir más lejos si fuera necesario.
Sin embargo, el magnate ha admitido que el país no se encuentra «donde quiere estar» en el segmento de armamento de gama más alta, aunque ha asegurado contar con «un buen suministro» y ha apuntado que «mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos», sin dar más detalles sobre su ubicación exacta.