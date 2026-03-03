Israel despliega a su ejército en el sur del Líbano y bombardea Beirut

El Ejército de Israel ha desplegado este martes fuerzas militares en varios puntos del sur de Líbano en el marco de una nueva incursión terrestre, en paralelo a los bombardeos que ya han causado más de 50 muertos en el país. La operación se produce después de que el grupo chií Hezbolá comenzara a disparar proyectiles contra territorio israelí tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante la campaña de ataques conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las fuerzas armadas hebreas han explicado en un comunicado que la 91ª División está «posicionada en múltiples puntos» del sur del país vecino, en lo que describe como «un refuerzo de la postura de defensa avanzada», desarrollado en paralelo a la operación León Rugiente, lanzada contra Irán el pasado sábado. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que su objetivo es «crear una capa adicional de seguridad» para los residentes del norte del país mediante «ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá», con el fin de evitar amenazas e intentos de infiltración en territorio israelí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha confirmado que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu autorizaron al Ejército a «avanzar y hacerse con el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano». Katz ha señalado que la nueva incursión busca evitar “disparos directos contra comunidades israelíes» en la frontera y ha subrayado que Hezbolá «está pagando, y seguirá pagando, un alto precio” por sus ataques. «Prometimos seguridad a las comunidades de Galilea, y es lo que daremos», ha afirmado.

La ofensiva llega un día después de que el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, anunciara el lanzamiento de «una campaña ofensiva» contra Hezbolá, advirtiendo de la necesidad de «prepararse para varios días de combate, muchos». Katz añadió entonces que el actual líder de Hezbolá, Naim Qasem, «es ahora un objetivo marcado para su eliminación». Qasem accedió al liderazgo del grupo tras la muerte de Hasán Nasralá, abatido en un bombardeo israelí sobre Beirut el 27 de septiembre de 2024.