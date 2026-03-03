Irán asegura haber lanzado un ataque «masivo» contra las bases de EEUU en Baréin y Catar

La Guardia Revolucionaria iraní asegura que ha lanzado un ataque «masivo con drones y misiles» contra la base aérea de Estados Unidos de Sheij Isa, en Baréin, como parte de su oleada de bombardeos contra instalaciones de Washington en los países del golfo Pérsico.

La dictadura de los ayatolás ha informado, a través de una nota recogida por la cadena de radiodifusión iraní IRIB, de que ha lanzado 20 drones y tres misiles y ha destruido «el edificio principal de mando y cuartel general» de la citada base militar de Washington, e incendiando sus tanques de combustible.

Teherán ha enmarcado este ataque «en la 14º ola de la Operación Promesa Verdadera 4», en repuesta a la acción conjunta de EEUU e Israel contra su territorio. Por el momento, la Casa Blanca no ha confirmado que esta base haya sido destruida ni se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, la dictadura iraní ha asegurado que ha atacado una base de Estados Unidos en Catar. «Los destructivos drones de combate de las fuerzas terrestres, aéreas y navales del ejército (…) atacaron zonas militares del régimen sionista en los territorios ocupados y las bases de las fuerzas estadounidenses en Al Udeid, Catar», recoge un comunicado publicado por el diario Shargh.

Sí han confirmado el ataque de Irán contra la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudí. Según la embajada y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, «el ataque ha causado un pequeño incendio con daños materiales menores en el edificio», pero no ha dejado víctimas. Ante lo ocurrido, el presidente estadounidense ha advertido: «Pronto sabréis cuáles son las represalias por el ataque a la Embajada en Riad».

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses «refugiarse» en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

Además, este martes EEUU ha anunciado el cierre de su Embajada en Kuwait y la evacuación de su personal «no esencial» de sus legaciones diplomáticas en Jordania, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Irak.

La Embajada estadounidense en Kuwait estará cerrada «hasta nuevo aviso» debido a «las tensiones regionales». «Hemos cancelado todas las citas consulares, tanto regulares como de emergencia», ha anunciado a través de sus redes sociales.

En este contexto, el Departamento de Estado ha ordenado a su personal «no esencial» abandonar junto a sus familias la legación diplomática, una orden de evacuación que se extiende además a las embajadas en Irak, Bahréin, EAU y Jordania.

Las citadas legaciones han señalado en sendos comunicados que los ciudadanos estadounidenses «deben reconsiderar» la posibilidad de realizar viajes a estos países «debido a la amenaza de conflicto armado y terrorismo».