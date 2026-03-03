El PSOE no sancionará al concejal de Menorca que hizo gestos nazis a un edil del equipo de gobierno del PP

El PSOE no sancionará al concejal de la localidad de Sant Lluís (Menorca) que hizo gestos nazis a un edil del equipo de gobierno del PP mientras intervenía en el pleno. De hecho, ha acusado a la alcaldesa popular Loles Tronch de «no poner freno» al concejal de Per Balears con el que gobierna en coalición, Jorge de Diego, por sus comportamientos «inaceptables» durante las sesiones plenarias municipales.

«El concejal de Per Balears es clave para que el PP gobierne en Sant Lluís. Son conocidas sus faltas de respeto en los plenos hacia los concejales de los grupos de izquierda, unas actitudes que la alcaldesa Loles Tronch no frena», han afirmado los socialistas.

Abonando el terreno para una justificación de lo sucedido, el PSOE de esta localidad menorquina de 7.500 vecinos ha acusado al PP de realizar «una tergiversación interesada de los hechos». «Nuestro edil hizo el gesto que señala el PP en un momento del pleno en que el concejal de Per Balears se expresaba en términos racistas contra la comunidad inmigrante», han manifestado.

Ahora bien, los socialistas han reconocido que «es cierto que para denunciar a los fascistas no hace falta imitar sus gestos, eso es un error».

Hay que recordar que tras lo sucedido en el pleno de Sant Lluís del pasado 26 de febrero los populares denunciaron «los inapropiados tonos de voz y la actitud de exaltación mostrados por la portavoz del PSOE y el concejal socialista al interrumpir el turno de palabra del edil de Per Balears durante el desarrollo de la sesión plenaria».

«Este tipo de comportamientos no contribuyen a elevar el nivel del debate ni son propios del espacio democrático que representa el pleno municipal», criticaron desde el PP.

Los socialistas, por su parte, han reiterado que «si el PP consiente que el concejal de Per Balears grite, insulte o amenace a nuestros concejales y discrimine a una comunidad concreta, interpretar cualquier diálogo con nosotros será imposible».

No obstante, desde el PP tildaron de «especialmente preocupante su recurso reiterado de acusarnos de mentir cuando se agotan los argumentos políticos, una práctica que deteriora el debate público y que se ha convertido en una estrategia recurrente para eludir el fondo de las cuestiones planteadas», concluía el comunicado del PP de Sant Lluís.