Polémica en Inglaterra: Nuno y Paco Jémez prohíben ir al gimnasio a Adama Traoré

Lío y polémica en Inglaterra. El West Ham United ha prohibido al futbolista español Adama Traoré que levante pesas en el gimnasio, tal y como confirmó en rueda de prensa sin pelos en la lengua el técnico de los Hammers, Nuno Espirito Santo. El técnico portugués habló del futbolista español, fichado en el pasado mercado invierno procedente del Fulham, y alabó su genética, al mismo tiempo que confirmó que le tienen prohibido hacer ejercicios de levantamiento de pesas.

«Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso», dijo Nuno Espirito Santo. «Por ejemplo, tenemos el caso contrario, con Airidas Golambeckis, un defensor del sub-21, que pasa muchas horas en el gimnasio porque tiene que coger peso», añadía. Desde su llegada al West Ham, Adama ha podido disputar apenas unos minutos en la Premier, mientras que su única titularidad ha llegado en la FA Cup.

El caso de Adama Traoré

El extremo español, que llegó a ser internacional y disputar una Eurocopa, durante su etapa en el Wolverhampton Wanderers se echaba aceite de bebé en los brazos para que fuera más fácil escurrirse entre los defensas y que estos no pudieran atraparle.

«Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno para uno. Es un talento que vamos a aprovechar, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse y entender la dinámica del equipo. Lo ha demostrado en España y en Inglaterra, así que estamos hablando de un jugador de mucho nivel», finalizaba. Cabe recordar que Paco Jémez es entrenador asistente del luso, llegando a bromear hace unas semanas con lo fuerte que estaba el extremo.