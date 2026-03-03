Adiós a la frontera de los fines de semana en España: el BOE confirma la megaconstrucción que lo cambia todo

El BOE ha confirmado una nueva megaconstrucción en España que recortará en 100 kilómetros el trayecto entre Madrid y Lisboa. Esta nueva obra faraónica es un puente sobre el río Sever que unirá las localidades de Cedillo (Cáceres) y Montalvão-Nisa y que pondrá fin a lo que en los últimos años se ha denominado la «frontera de los fines de semana». Consulta en este artículo todo lo que dice el BOE sobre la megaconstrucción que llegará a España para el año 2028.

El pueblo español de Cedillo, situado en Cáceres, y Montalvão-Nisa, en Portugal, están separados por apenas unos kilómetros, pero para trasladarse de un municipio a otro hay que recorrer más de 100 kilómetros en coche por carreteras secundarias. ¿El motivo? A ambas localidades las separa el río Sever y una presa hidroeléctrica que entre lunes y viernes cierra su puente privado y los fines de semana lo abre. Esto es lo que se ha denominado «frontera del fin de semana»; entre semana el trayecto es de 100 kilómetros y el sábado y domingo no llega a diez minutos.

Contra esto llevan luchando las distintas administraciones hasta que finalmente se ha llegado a un acuerdo: próximamente comenzará a construirse un puente sobre el río Sever que acabará con «la frontera de los fines de semana» y unirá Cedillo y Montalvão-Nisa. También enlazará Extremadura y el Alentejo y, por consiguiente, también reducirá en 100 kilómetros la ruta entre Madrid y Lisboa. El BOE ya ha confirmado esta megaconstrucción en España que estará lista para el año 2028.

El BOE confirma la megaconstrucción en España

Sobre esta megaconstrucción que unirá España y Portugal, el BOE anunció el pasado 23 de octubre de 2024 el «acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Sever, entre las localidades de Cedillo (España) y Montalvão-Nisa (Portugal). La inversión será de 19,5 millones por la parte de Portugal y alrededor de cinco para España.

Este viaducto, que acortará el trayecto entre España y Portugal, tendrá 160 metros de largo, 11,5 metros de ancho y está diseñado para «flotar» sobre este río. Con el objetivo de proteger la biodiversidad de la zona, y según se ha visto en las primeras maquetas del puente, la estructura se apoyará sobre dos arcos de hormigón en las laderas y no sobre el agua, algo que suele ser habitual en construcciones de este tipo.

Así que este puente internacional llega a España y Portugal para recortar en más de 100 kilómetros el trayecto entre estos dos pueblos limítrofes que en coche estaban separados por más de una hora y un sinfín de carreteras secundarias. Está previsto que esta nueva megaconstrucción esté finalizada en el próximo año 2028, seis años antes de cuando también se espera la llegada de la conexión de la alta velocidad entre Madrid y Lisboa.

La primera promesa del AVE entre Madrid y Lisboa fue para el año 2003, después se aplazó hasta 2010 y ahora, España y Portugal se han comprometido ante la Comisión Europea a conectar ambas ciudades, previo paso por Extremadura, en 2034. En 2030, si todo sigue su lógica, se pondrán sobre la vía los primeros trenes convencionales y cuatro años más tarde está previsto que se realice el primer viaje en AVE entre estas dos ciudades que estarán conectadas por un tiempo no superior a tres horas.