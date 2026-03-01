Las redes sociales arden con la inesperada aparición de Sydney Sweeney en el estadio del Sporting de Lisboa Un momento que se ha vuelto viral: el vídeo acumula millones de reproducciones Recibió una camiseta personalizada, dio unos toques al balón, etc.

Las redes sociales arden con la inesperada aparición de Sydney Sweeney en el estadio del Sporting de Lisboa, un momento que se ha vuelto viral. Lo que empezó como una simple visita de la actriz al fútbol portugués acabó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día en X (antes Twitter), donde el vídeo acumula varios millones de reproducciones.

Tras el partido, Sydney Sweeney bajó al césped, recibió una camiseta personalizada y se animó a dar unos toques al balón con total naturalidad. Conducciones, un penalti improvisado y risas que despertaron los comentarios de muchos en las redes sociales, desde los que bromeaban diciendo que «toca mejor que muchos americanos» hasta los que, directamente, hablaban del «mejor fichaje del Sporting sin gastar un euro».