Un ejemplar de serval ha sido rescatado de un domicilio de Alicante al reconocer sus dueños que no podían «asumir su tenencia con seguridad y responsabilidad» tras ser adquirido como mascota hace cuatro años.

Ha sido la Coalición para el Listado Positivo la que ha dado a conocer el rescate de Tila en la provincia de Alicante, que ha sido realizado con la colaboración de Seprona, que ha sido depositado en el centro de rescate y rehabilitación AAP Primadomus en Villena (Alicante).

Esta hembra de serval de cinco años era la mascota de una familia que finalmente ha tenido que ceder el animal por no poder atender sus necesidades. El serval o gato serval (Leptailurus serval) es un felino que habita principalmente en países del África Subsahariana.

Un animal salvaje y solitario

Se trata de una especie incluida en el apéndice II de CITES, en el que figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que pueden llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.

Desde la coalición explican que es «un animal salvaje, normalmente solitario, que habita principalmente en praderas y sabanas. Es depredador, carnívoro y territorial, y su anatomía está adaptada para poder moverse de forma ágil para cazar, pudiendo llegar a saltar hasta 3 metros de altura para capturar aves en vuelo».

Solicitudes de rescate

Los servales se encuentran actualmente entre los cinco animales con mayor número de solicitudes de rescate tanto en España como en Europa. Desde la cuenta de X de la Guardia Civil destacan que «los servales se encuentran entre los 5 animales con mayor número de solicitudes de rescate tanto en España como en Europa. Este rescate subraya la importancia de los listados positivos para frenar el mascotismo exótico y el sufrimiento animal».

«Un gato serval no es un animal de compañía. El hecho de que un animal exótico haya sido criado en cautividad no elimina su naturaleza salvaje, y por lo tanto conserva sus instintos naturales y sus necesidades comportamentales», señala Olga Martín, coordinadora de la Coalición para el Listado Positivo.

La coordinadora de la entidad subraya que «los servales son depredadores cazadores y tienen una necesidad natural de territorio y espacio, lo que los convierte en no aptos como animales de compañía, ya que no se pueden adaptar a la vida en cautividad, menos aún en un entorno doméstico, donde sufren enormemente».

No puede ser tenido como mascota

Añade Martín que «la frustración y el malestar que les comporta la cautividad puede derivar en comportamientos más agresivos de lo normal, llegando en muchos casos a morder, arañar, destrozar objetos, atacar a otros animales o a las personas».

Desde la Coalición para el Listado Positivo destacan que la ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales prohíbe la tenencia como animales de compañía de mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kg (el serval puede llegar a los 18 kg), hasta la aprobación y publicación de los Listados Positivos, previstos para el próximo año.

Un animal de moda

Pese a ello, los servales y otros felinos de tamaño mediano se han puesto de moda como animales de compañía por su salvaje y exótica apariencia. Esta moda se ha visto incentivada por su presencia en redes sociales, donde se da una imagen errónea de estos animales y sus necesidades.

«En las redes sociales sólo ves los momentos bonitos y positivos de tener un serval como animal de compañía, pero la realidad es que a medida que va creciendo resulta muy difícil mantenerlo en casa, sobre todo teniendo niños pequeños o si recibes visitas y el animal se pone nervioso. Si hubiera sabido antes las dificultades que suponía su cuidado, sin duda no lo hubiera adquirido», declaran fuentes de la familia, que ha solicitado el rescate de Tila.

Servales y narcotráfico

Desde la coalición recuerdan que, recientemente, en el marco de una operación contra el narcotráfico en la isla de Gran Canaria, la Guardia Civil ha incautado cinco ejemplares de serval: una hembra adulta gestante, un macho adulto y tres crías de aproximadamente cuatro meses de edad.

De acuerdo con la investigación, los animales habían sido introducidos en Canarias sin la preceptiva autorización CITES ni control aduanero o sanitario, con el consiguiente peligro potencial para la biodiversidad, el bienestar animal y la salud pública.

Prohibida su compra

Actualmente, en España está prohibida la adquisición, tenencia y cría por parte de particulares de mamíferos exóticos que en estado adulto superen los 5 Kg de peso, como es el caso de los servales. Prohibición establecida en la Ley 07/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

«Si algún ciudadano se encuentra en una situación similar, puede ponerse en contacto con las organizaciones que conforman la Coalición para el Listado Positivo para reportar la situación de un animal», informan desde la entidad.

‍El #SEPRONA de la #GuardiaCivil ha colaborado en el rescate de un serval en un domicilio particular de #Alicante. 🐱Los servales se encuentran entre los 5 animales con mayor número de solicitudes de rescate tanto en #España como en #Europa  🧭 Este rescate subraya la… pic.twitter.com/HUwQR8f04q — Guardia Civil (@guardiacivil) November 14, 2025

La importancia de los listados positivos

Por todo ello, desde la Coalición para el Listado Positivo se subraya la importancia del desarrollo de los Listados Positivos que ya se encuentra en marcha en nuestro país.

De esta manera, la ciudadanía puede conocer de forma clara y sencilla qué animales están permitidos como compañía y cuáles quedan fuera de esa categoría, evitando así tanto el sufrimiento del animal como los riesgos para el medioambiente y las personas.

En venta por 8.000 euros

Desde la web de la Fundación AAP se explica que «el serval puede ser encontrado a la venta en algunas plataformas o tiendas online. Su precio de venta llega hasta los 8.000 euros, dependiendo del origen, edad y características del animal».

«Sin embargo, lo que mucha gente no tiene en cuenta es que el coste no se limitará a la adquisición del animal, sino que implica grandes desembolsos de dinero durante toda su vida (alimentación, veterinario, daños que causen, seguro y un largo etcétera) y que, por mucho dinero que podamos gastar, nunca será suficiente para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas del animal, ya que el serval es un animal salvaje», añaden.

El rescate de Tila se ha hecho en el marco del proyecto Save Exotics, por el que se colabora con las autoridades competentes en el rescate de animales exóticos incautados en España. Save Exotics – Stop Amor Tóxico, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.