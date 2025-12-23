Los españoles gastaremos esta Navidad una media de 796 euros por persona, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Prácticamente la mitad (370 euros) irá destinada a regalos, mientras que el resto se distribuirá, principalmente, entre las tradicionales cenas navideñas, los viajes y la lotería.

Buena parte de todas estas compras se realizan de forma cada vez más anticipada, asegura un informe de KPMG y Appinio, que señala que el Black Friday ya es la época de descuentos preferida para el 67% de los consumidores. Una realidad que no impide que siga habiendo muchas personas que no tienen claro qué regalos van a hacer a sus seres queridos hasta el último momento.

Si este es tu caso, te recomendamos que eches un vistazo a la siguiente lista de productos sostenibles, que destacan por su calidad, el bajo impacto ambiental y una elaboración cuidada —a menudo artesanal— orientada a preservar las tradiciones y promover el desarrollo local, la economía circular y el emprendimiento.

Editorial sostenible

Para sorprender a los amantes de la literatura, Peón Negro es una interesante opción. «Esta es una editorial joven e independiente, una de las poquísimas en España que publica narrativa, y no sólo ensayo ecológico, con una producción realmente sostenible», detallan sus responsables.

«Nuestro objetivo es demostrar que la literatura también puede hacerse respetando el medioambiente y contribuir a un cambio real en un sector editorial cada vez más centrado en el consumo», añaden. Un ejemplo es su Diario de Lecturas, obra elaborada con papel 100% reciclado. Incluye un marcapáginas plantable, pensado para dar nueva vida a un objeto que normalmente se pierde o se desecha.

«Además, al no llevar fechas, puede empezarse en cualquier momento del año. Cuenta con varios apartados y 100 páginas para reseñar lecturas, lo que lo convierte en un compañero duradero», afirman desde la editorial.

Calzado con tradición

Engineer Shoes es una empresa de calzado nacida en una ciudad emblemática dentro del sector. «Somos una empresa digital joven, con ADN de marca sostenible por crear, diseñar y fabricar en nuestra ciudad, Elche, siguiendo la tradición de nuestros padres y hermanos», remarca la compañía.

Sus modelos se caracterizan por el diseño atemporal, duradero y reparable, y la factura artesana que busca mantener más vivo que nunca el legado de la industria local. Además, siempre trabajan bajo pedido, numerando cada par para ajustar la producción a la demanda y así reducir el desperdicio. La marca recomienda tres de sus creaciones como posibles regalos navideños:

Molo Eclipse tipo barefoot, si quieres andar libre, como si fueras descalzo, y volver a sentir tus pies.

tipo barefoot, si quieres andar libre, como si fueras descalzo, y volver a sentir tus pies. Modelo Vanguart , especialmente ligero y cómodo y con un diseño atemporal, válido para cualquier ocasión.

, especialmente ligero y cómodo y con un diseño atemporal, válido para cualquier ocasión. Modelo Urban Elite, especialmente adecuado para los viajes, por su comodidad y flexibilidad, que permite caminar muchos kilómetros sin que los pies ni el calzado sufran.

Ropa vaquera y manchega

En un lugar de Castilla-La Mancha, en concreto en Madrigueras (Albacete), se encuentra Capitán Denim. Una marca de ropa con «sentido común», según afirman sus responsables, que entienden la producción local «como una forma de vida».

La compañía pone especial cuidado en que sus prendas sean útiles, duraderas y realizadas con el menor impacto medioambiental posible. Varios de sus modelos están elaborados con algodón reciclado. Además, han desarrollado una tecnología que reduce hasta un 90% la cantidad de agua que requiere la fabricación de unos pantalones vaqueros, entre otras muchas medidas de una compañía volcada con la economía circular.

Como posibles regalos navideños, Capitán Denim sugiere sus modelos de pantalones Selvedge Wynette y Marty, con un diseño atemporal que «como el buen vino, con el paso del tiempo irán ganando carácter y personalidad. Por otro lado, las sobrecamisas Peckinpah y Shutter son mis prendas favoritas de esta temporada», sostienen desde la dirección.

Reciclado y deseable

Ya tenemos ropa y zapatos, pero nos falta un buen complemento. De esto bien se puede encargar Ekomodo, una joven empresa vasca con un interesante propósito: «Demostrar que lo reciclado puede ser útil, bonito y deseable», nos cuentan sus responsables.

Ekomodo transforma residuos como botellas de plástico o redes de pesca en productos funcionales y estéticamente cuidados. «Buscamos llevar el diseño sostenible y la economía circular más allá, colaborando con personas y empresas que compartan nuestros valores». La compañía cuenta además con el certificado B Corp.

Pensando en los regalos navideños, nos deja tres atractivas opciones: la funda de ordenador Apar, hecha con materiales reciclados y confeccionada en talleres locales; la mochila hiri, versátil y funcional, ideal para oﬁcina, universidad o planes de ocio y la cartera diru, funcional, elegante y personalizable, que combina diseño sostenible con practicidad.

Cosmética que une culturas

AOKlabs es una firma de cosmética y un «puente de vida entre dos continentes», remarcan. Su esencia se basa en rescatar las tradiciones ancestrales del continente africano, fusionándolas con una formulación moderna que respeta la piel, cuida el entorno y honra los orígenes.

«Es una propuesta consciente que nace del alma de África y apuesta por una belleza ética, real y transformadora», añaden desde la empresa.

Estos tres packs son las propuestas de regalo de la compañía: