Hasta 85 especies amenazadas encuentran refugio en los humedales recuperados por Fundación Moeve

La fundación Moeve continúa avanzando en la conservación y recuperación de humedales, con actuaciones destacadas en espacios como la Laguna Primera de Palos o las Marismas del Odiel, en Huelva, y la Estación Ambiental Madrevieja, en Cádiz. A cierre de 2025 y como resultado de una labor de más de dos décadas, la entidad ha logrado preservar 52,85 hectáreas de estos entornos —equivalente a 28,4 hectáreas de lámina de agua— y ha reforzado la protección de 715 especies autóctonas de fauna y flora, 85 de ellas consideradas especies amenazadas.

Los humedales son una de las soluciones naturales más eficaces para proteger el territorio, gracias a su papel clave en la captura de carbono y en la reserva de agua dulce. Esta capacidad para retener agua los convierte en refugios fundamentales para numerosas especies.

Durante 2025, estos enclaves se consolidaron como espacios de referencia tanto para la conservación como para la divulgación ambiental. A lo largo del año, recibieron 7.648 visitas de investigadores, instituciones y centros educativos. Asimismo, en línea con la labor divulgativa de la fundación, 4.800 alumnos de 90 centros escolares participaron en programas de sensibilización que les permitieron conocer de primera mano la importancia ecológica de estos ecosistemas. La entidad impulsa espacios de encuentro entre investigadores, expertos y administraciones para avanzar en la gestión y conservación de los humedales y otros ecosistemas de alto valor ambiental.

Este impulso educativo y conservacionista ha sido posible gracias a la inversión sostenida de la fundación Moeve, que durante este periodo destinó más de 1,8 millones de euros a acciones de biodiversidad, con un enfoque prioritario en la recuperación y protección de humedales.

Teresa Mañueco, directora de fundación Moeve, sostiene: “Los resultados alcanzados en 2025 son una muestra del trabajo que la fundación Moeve lleva años desarrollando en la restauración de humedales, ecosistemas de alto valor ambiental considerados los ‘riñones del planeta’. La protección y recuperación de estos espacios refuerzan nuestro compromiso firme con la defensa de la biodiversidad, uno de nuestros tres ámbitos estratégicos y un pilar esencial de nuestra contribución a la transición ecológica”.

Conservación consolidada y nuevas alianzas

En las últimas dos décadas destacan la protección y conservación de los humedales de Laguna Primera de Palos, la Laguna de La Rábida y Marismas del Odiel, en Huelva, así como de Arroyo Negro y la Estación Ambiental Madrevieja, en la provincia de Cádiz. Esta última ha sido clave para el éxito del proyecto de recuperación de la lechuza, con 67 ejemplares liberados desde su inicio, y del Proyecto Galápago, que cuenta actualmente con 8 adultos reproductores.

Además, Fundación Moeve ha firmado en 2025 nuevos acuerdos estratégicos reforzando su presencia en ecosistemas de alto valor en Andalucía y Canarias, como el convenio con el Ayuntamiento de Algeciras para la protección de la Huerta de las Pilas (Campo de Gilbraltar), el protocolo para la restauración de la Laguna de las Madres (Huelva) y la creación de un nuevo humedal artificial en Fasnia (Tenerife) junto al Cabildo de la isla. Asimismo, continua en tramitación para la de restauración ecológica del humedal de La Mejorada en el Paraje Natural de Brazo del Este (Sevilla).