La Comunidad de Madrid destina 5 millones de euros al achatarramiento de vehículos sin distintivo ambiental y a la compra de coches eléctricos en 2026. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy esta nueva inyección económica dentro del Plan Mueve Madrid, que cuenta en total con 13.322.914 euros desde su puesta en marcha a finales de 2024.

La iniciativa, enmarcada en la Estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030, busca acelerar la renovación del parque automovilístico regional. El plazo de presentación de solicitudes, abierto desde el 26 de diciembre de 2024, permanecerá activo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Zonas de bajas emisiones

Un 30% de los incentivos se reserva a quienes residan o ejerzan su actividad profesional en zonas de bajas emisiones. El objetivo es compensar el impacto económico que las restricciones de circulación en los centros urbanos generan sobre estos ciudadanos.

Pueden solicitar las ayudas personas físicas mayores de edad empadronadas en municipios madrileños, así como autónomos y pymes. La medida se alinea con el compromiso regional de impulsar un transporte más eficiente y respetuoso con el medioambiente.

Más de 6.000 peticiones

Desde su lanzamiento, el Plan Mueve Madrid ha recibido 6.372 solicitudes que suman 7,8 millones de euros. La opción más demandada es el achatarramiento de vehículos sin distintivo ambiental, que acapara el 72% de las peticiones, con un total de 4.597 expedientes tramitados.

Dentro de ese grupo, 2.348 personas han optado por deshacerse de su coche antiguo a cambio de 1.000 euros. Le sigue la modalidad que combina el achatarramiento con la adquisición de un vehículo de etiqueta Cero o ECO, una alternativa elegida por 2.136 solicitantes que reciben 2.000 euros.

Transporte público y bicicletas

Un tercer perfil, con 113 peticiones, ha preferido acogerse al abono de transporte de la zona tarifaria C2 durante tres años, complementado con un bono de 1.250 euros para compartir transporte. Esta fórmula está pensada para quienes, tras entregar su vehículo, apuestan por la movilidad compartida y sostenible.

En cuanto a la adquisición de ciclos y vehículos eléctricos, las solicitudes ascienden a 1.775, de las cuales 1.742 corresponden a bicicletas de dos ruedas. Toda la información sobre el Plan Mueve Madrid, incluida la presentación de instancias, está disponible en la web institucional de la Comunidad de Madrid.