Las aseguradoras destinaron 492 millones de euros en 2025 para cubrir los siniestros climáticos , una cifra que refleja el impacto creciente del cambio climático sobre el sistema de cobertura privado en España, según destaca el sector.

Desde UNESPA, la asociación que representa al seguro en España, en total, se registraron más de 628.800 siniestros a lo largo del año, lo que equivale a 1.723 incidentes y un coste diario de 1,34 millones de euros, según los datos recopilados por UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro.

El coste medio por siniestro se situó en 783 euros, aunque las diferencias entre modalidades son notables. Las viviendas concentraron dos terceras partes de los expedientes, con 407.885 incidentes, mientras que las comunidades de propietarios sumaron 123.024 y los automóviles, 43.265. En términos económicos, los hogares acapararon la mayor parte de los pagos, con 213 millones de euros, el 43,3% del total.

Menos que en 2024, el año de la DANA

Los 492 millones de 2025 suponen una reducción respecto a los 561,6 millones que las aseguradoras desembolsaron en 2024, ejercicio en el que se registraron más de 721.000 siniestros con un coste medio de 779 euros por incidente.

La diferencia se explica en gran medida por la excepcionalidad del año anterior, cuando la DANA de octubre de 2024 generó por sí sola más de 138.000 siniestros y 180 millones de euros en pagos derivados de lluvia y granizo en el sureste peninsular y la provincia de Valencia.

Sin ese episodio extraordinario, los datos de 2024 habrían sido más comparables a los de 2025. El número de siniestros del pasado año —628.800— es sensiblemente inferior al del ejercicio precedente. Sin embargo, el coste medio se mantiene prácticamente estable, con 783 euros frente a los 779 de 2024. Esto confirma que la severidad por incidente no disminuye pese a la reducción en el volumen total de expedientes.

Lluvia y granizo

La lluvia fue el fenómeno meteorológico con mayor presencia numérica, al acumular más del 58% de los siniestros, con 366.390 expedientes, y más del 36% de los pagos totales, equivalentes a 178 millones de euros. Sin embargo, el granizo fue el agente más gravoso en términos económicos, al generar el 41,1% del gasto total pese a representar tan solo el 17,7% de los casos.

Los daños por granizo ascendieron a 202 millones de euros, con un coste medio de 1.814 euros por siniestro, frente a los 487 euros de media en los causados por lluvia. El viento concentró algo menos de una cuarta parte tanto de los siniestros como de los pagos, con 111 millones de euros. La nieve tuvo una incidencia muy residual, lo que ilustra cómo el cambio climático está alterando el perfil estacional de los riesgos asegurados.

El sector industrial, el más afectado

Aunque las aseguradoras gestionan un volumen mayor de pólizas en viviendas, los expedientes económicamente más gravosos correspondieron al sector industrial. El coste medio en multirriesgo industrial alcanzó los 3.532 euros por siniestro, casi siete veces superior a los 523 euros de media en los seguros del hogar.

En los casos extremos, situados en el percentil 99,5%, las diferencias se acentúan aún más. En multirriesgo industrial, los siniestros más graves llegaron a los 153.913 euros, mientras que en otros multirriesgos los picos alcanzaron los 113.003. En comercio, estos expedientes extremos ascendieron a 28.950 euros, y en hogar y automóviles se situaron en 13.457 y 13.012 euros, respectivamente.

Junio, el mes más costoso

El 11 de junio de 2025 fue la jornada con mayor impacto económico del año, con pagos que superaron los 54,2 millones de euros, en su mayor parte derivados de tormentas de granizo de gran intensidad. También el 12 de julio, con 35,2 millones, y el 13 de septiembre, con 15,2 millones, estuvieron marcados por episodios de granizo que concentraron la mayor parte de los daños de esas fechas.

La distribución temporal confirma que la temporada estival concentra los episodios más destructivos, una tendencia que los expertos vinculan directamente al cambio climático y a la mayor frecuencia de tormentas convectivas en la Península Ibérica. Las aseguradoras tuvieron que afrontar una sucesión de eventos en apenas tres meses que acumularon pagos por encima de los 100 millones de euros.

Madrid y el granizo en Castellón

En el análisis territorial, Madrid fue la provincia con mayor número de siniestros —más de 109.500 expedientes— y también la que registró los pagos más elevados, con 79,2 millones de euros. Barcelona y Valencia ocuparon el segundo y tercer lugar, con 40,5 y 33,3 millones, respectivamente. Los costes medios más altos se localizaron en Palencia, con 2.151 euros por siniestro, y Huesca, con 2.024 euros, lo que apunta a una presencia significativa de siniestros industriales en ambas provincias.

Por municipios, destacaron en volumen de pagos Madrid, Burriana y Nules, ambos en Castellón, donde los episodios de granizo causaron daños de gran magnitud.

La ciudad de Valencia ocupó el segundo lugar en número de siniestros, sólo por detrás de la capital. El informe de UNESPA confirma que el cambio climático representa un desafío estructural creciente para las aseguradoras, obligadas a gestionar cada año fenómenos extremos con consecuencias económicas cada vez más severas.