Los parquímetros en Madrid dan sus primeros resultados concretos: el Ayuntamiento de la capital ha presentado el primer estudio de impacto real del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), con datos que acreditan mejoras significativas en movilidad, contaminación y calidad de vida en el barrio de Comillas, en Carabanchel.

El análisis está impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante. Compara parámetros objetivos recogidos en abril de 2025, dos meses y medio antes de la implantación del SER, con los registrados en octubre de ese mismo año, tres meses después de su entrada en vigor. El barrio de Comillas puso en marcha el servicio en julio con un total de 2.186 plazas, de las cuales 2.076 quedan reservadas a residentes y 110 son de rotación —en zona azul—.

Primer estudio de impacto

El objetivo del estudio ha sido cuantificar los beneficios reales de los parquímetros para los vecinos y para el conjunto de la ciudad, más allá de las hipótesis previas.

Comillas es uno de los últimos barrios incorporados a la red del SER, que en diciembre de 2025 recibió el respaldo municipal para una expansión histórica: 22 barrios más y 66.120 nuevas plazas en siete distritos, con un horizonte que llega hasta 2035. Una vez completado el despliegue, Madrid contará con 258.985 plazas reguladas.

La comparativa entre los datos de primavera y los de otoño arroja resultados que el propio Consistorio califica de notables. La disponibilidad de espacio público para aparcar aumentó un 19%, al caer la tasa de ocupación del 87% en abril al 70% en octubre. Por franjas horarias, la ocupación matinal pasó del 82% al 67%, la vespertina del 89% al 60% y la nocturna del 89% al 84%.

Menos tiempo buscando plaza

El indicador que quizás impacta de manera más directa en la experiencia del conductor es el tiempo de búsqueda de aparcamiento. Antes de la llegada del SER, los vecinos y visitantes de Comillas invertían de media 19 minutos y 30 segundos para encontrar una plaza. Tras su implantación, ese tiempo se redujo a 7 minutos y 13 segundos. Esto supone un ahorro de más de 12 minutos por cada maniobra de estacionamiento.

Ese tiempo ahorrado tiene además una consecuencia directa sobre la calidad del aire. La reducción de los desplazamientos innecesarios en busca de plaza se tradujo en una caída del 67% en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), lo que equivale a 2.737 gramos menos de NOx vertidos a la atmósfera cada día en ese barrio.

Menos ruido y menos contaminación

Los parquímetros en Madrid no sólo inciden sobre los gases: el nivel promedio de presión sonora medido en nueve puntos del barrio de Comillas se redujo un 21%. El descenso del tráfico de búsqueda y la mayor fluidez de la circulación son los factores que explican esta mejora acústica, que afecta a miles de residentes.

El tránsito total de vehículos en el barrio bajó un 4% y la velocidad media aumentó un 7%, pasando de los 14,76 km/h a los 15,73 km/h. En la calle Antonio López, las mediciones realizadas a la altura del número 42 registraron un descenso de 6.239 a 6.025 vehículos diarios; en el punto del número 43, la reducción fue de 7.974 a 7.652 vehículos por jornada.

Caída del estacionamiento ilegal

Uno de los efectos más llamativos del SER en Comillas es la reducción del estacionamiento irregular. Antes de la activación de las zonas verde y azul, el promedio de vehículos aparcados de forma ilegal ascendía a 297 a la semana; en octubre de 2025, esa cifra había caído hasta los 45, lo que representa un descenso del 85%.

Esta mejora en el cumplimiento de las normas de estacionamiento tiene un efecto directo sobre la fluidez del tráfico y la seguridad vial en el barrio. Además, la ocupación de las plazas de carga y descarga se redujo un 61% —del 52% al 20%—, facilitando las operaciones de distribución urbana de mercancías y aliviando los conflictos entre vehículos de reparto y tráfico rodado.

Mayor rotación de vehículos

La rotación de vehículos en las plazas analizadas también mejoró de forma perceptible. En las 696 plazas estudiadas, el número de coches que estacionaron pasó de 1.508 en abril a 1.708 en octubre, un incremento del 13% en el mismo espacio y periodo de tiempo. La estancia media por vehículo se redujo además un 20%, de las 2 horas y 57 minutos registradas en primavera a las 2 horas y 23 minutos del otoño.

Estos datos sitúan a Comillas como referencia para la próxima expansión del SER prevista por el Ayuntamiento. Los parquímetros en Madrid seguirán desplegándose por barrios que hasta ahora no conocían esta regulación, con la primera fase ejecutándose antes del 31 de diciembre de 2029 en zonas como Peñagrande, Valdezarza, Opañel, San Isidro y Costillares.

La expansión continúa

El consistorio madrileño aprobó en diciembre de 2025 la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que supone un incremento del 42,7% en las plazas reguladas.

La segunda fase del plan, prevista hasta 2035, incorporará barrios de Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Moratalaz y Puente de Vallecas, distritos que se suman a los trece que ya contaban con el SER. Los datos de Comillas avalan que cada nuevo barrio con parquímetros en Madrid gana en movilidad, en aire más limpio y en convivencia urbana.