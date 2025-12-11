El Ayuntamiento de Madrid aprobará este jueves una modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que transformará radicalmente el estacionamiento en la capital y que pone más restricciones al aparcamiento de los coches privados con más zonas con parquímetros y nuevos horarios.

La nueva norma contempla que los parquímetros se extenderán a 22 barrios de Madrid, 17 de ellos completamente nuevos, en una expansión inédita del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), las zonas verdes y azules marcadas en el asfalto, que dificultará cada vez más aparcar vehículos privados en amplias zonas de la ciudad.

Ampliación de horarios

La nueva normativa permitirá además ampliar los horarios del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) más allá de las 21:00 horas entre semana y aplicar parquímetros en domingos y festivos en áreas de alta intensidad.

La Junta de Gobierno municipal, liderada por José Luis Martínez-Almeida, dará luz verde a esta iniciativa que supondrá un incremento del 42,7% en las plazas reguladas de Madrid, que añadirán más zonas azules y verdes en el asfalto de la capital.

Expansión histórica

La ampliación de parquímetros en Madrid alcanzará siete distritos, incluyendo por primera vez Puente de Vallecas y Moratalaz. También se extenderá por Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal. Con esta medida, el estacionamiento regulado pasará de estar presente de 13 distritos a 15.

El SER sumará 66.120 nuevas plazas, lo que representa un incremento del 36% respecto a las 181.493 actuales. Una vez completado el despliegue, Madrid contará con 258.985 plazas reguladas, la mayoría destinadas a residentes, según fuentes municipales.

Nueva realidad para aparcar

Los parquímetros llegarán a barrios que hasta ahora no conocían esta regulación. En Puente de Vallecas se instalarán en San Diego, Palomeras Bajas y Numancia, mientras que en Moratalaz afectarán a Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua. Esta expansión cambiará las condiciones de aparcamiento para miles de madrileños.

La modificación de la ordenanza introduce además una novedad controvertida: la posibilidad de extender los horarios del SER en zonas de alta demanda. Actualmente, los parquímetros en Madrid funcionan de lunes a viernes hasta las 21:00 horas y los sábados hasta las 15:00 horas. Con la nueva normativa, podrán activarse también en domingos y festivos.

De este modo, con la nueva ordenanza, de lunes a viernes se prevé añadir una hora más como mínimo, aunque podría ser más extenso, y los sábados hasta las 21 horas. Los horarios de domingo podrían ser establecidos a tenor de la ubicación sin que se sepa aún qué rango horario tendrán.

Calendario en dos fases

El despliegue de parquímetros en Madrid se ejecutará gradualmente en dos etapas. La primera fase, que concluirá antes del 31 de diciembre de 2029, incorporará 11.372 plazas en cinco barrios: Peñagrande en Fuencarral-El Pardo, Valdezarza en Moncloa-Aravaca, Opañel y San Isidro en Carabanchel, y Costillares en Ciudad Lineal.

La segunda fase, prevista hasta el 31 de diciembre de 2035, incluirá las 66.120 nuevas plazas en los 17 barrios restantes. Entre ellos destacan Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel en Latina; Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre en Carabanchel; y Zofío y Orcasur en Usera.

Justificación municipal

El Ayuntamiento justifica la ampliación de parquímetros en Madrid como necesaria para «garantizar una ordenación racional del espacio público». Según la concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, la medida mejorará «la disponibilidad de estacionamiento para residentes en barrios con gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio».

El Consistorio argumenta que la extensión del SER contribuirá a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la ampliación requerirá el acuerdo favorable de cada Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones.

Consulta vecinal obligatoria

La implementación de parquímetros en cada zona estará condicionada al respaldo vecinal. El Ayuntamiento deberá realizar consultas ciudadanas antes de extender el SER a cada barrio. Esta fórmula ya se aplicó recientemente en Puente de Vallecas, donde los vecinos aprobaron los parquímetros en San Diego, pero los rechazaron en otros cuatro barrios.

Los horarios ampliados en domingos y festivos sólo se aplicarán mientras subsista la situación de alta demanda que justifique su establecimiento. La medida afectará a zonas que concentren elevada afluencia de visitantes por actividades comerciales, culturales o turísticas en Madrid.

Nuevos barrios con parquímetros por fases

PRIMERA FASE

Fecha límite de conclusión: 31 de diciembre de 2029

Total de nuevas plazas: 11.372

Barrios contemplados en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021:

Fuencarral-El Pardo

Peñagrande

Moncloa-Aravaca

Valdezarza

Carabanchel

Opañel

San Isidro

Ciudad Lineal

Costillares

SEGUNDA FASE

Fecha límite de conclusión:

31 de diciembre de 2035

Total de nuevas plazas: 66.120

Nuevas áreas incluidas en el proyecto aprobado en diciembre de 2025: