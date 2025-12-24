Las buenas noticias del medioambiente en 2025 merecen celebrarse en estas fechas navideñas, porque cuando el calendario marca diciembre y las luces iluminan nuestras calles, llega también el momento de hacer balance del año que termina.

Y aunque la actualidad ambiental suele estar teñida de titulares alarmantes sobre sequías, incendios y especies en peligro, este año nos regala motivos para el optimismo.

Porque entre tanto ruido de malas noticias, 2025 ha sido testigo de avances históricos que demuestran que la transición ecológica no sólo es posible, sino que ya está en marcha.

Algo de esperanza para 2026

Desde la recuperación espectacular de especies al borde de la extinción hasta récords mundiales en energías limpias, pasando por acuerdos internacionales que llevan décadas esperando, el planeta nos ha dado razones para sonreír y brindar con esperanza.

En estas fechas de reuniones familiares y buenos propósitos, vale la pena apartarse del pesimismo climático que tantas veces nos paraliza y celebrar los logros conseguidos gracias al esfuerzo de científicos, conservacionistas, gobiernos y ciudadanos comprometidos con un futuro más verde.

Porque si algo nos enseñan las buenas noticias del medioambiente en 2025 es que cuando la voluntad política, la ciencia y la movilización social se alinean, los resultados pueden ser extraordinarios. Repasamos las diez noticias más positivas que nos deja este año, organizadas por geografías, para demostrar que la esperanza ambiental tiene fundamento y que el cambio ya está aquí.

El lince renace

La Península Ibérica ha sido protagonista de dos hitos ambientales que merecen aplausos. El primero tiene bigotes, manchas y cuatro patas: el lince ibérico alcanzó en 2024 los 2.401 ejemplares censados, un récord histórico que supone un incremento del 19% respecto al año anterior.

Para comprender la magnitud de este logro basta recordar que en 2002 apenas quedaban menos de 100 individuos de este felino endémico, confinados en dos pequeños núcleos de Sierra Morena y Doñana. La especie estaba literalmente al borde del abismo.

Dos décadas de trabajo intensivo han revertido una situación que parecía desesperada. Los programas de cría en cautividad, las reintroducciones estratégicas en nuevas áreas y la protección de hábitats han permitido que el lince pase de «En Peligro Crítico» a «Vulnerable» en la Lista Roja de la UICN.

Hoy España alberga el 85,3% de los linces ibéricos (2.047 individuos), mientras que Portugal suma otros 354 ejemplares. Ya son 17 las áreas geográficas donde la especie se reproduce con éxito, y comunidades como Castilla y León se han incorporado en 2025 a los programas de reintroducción. Los expertos internacionales consideran este caso uno de los mejores ejemplos mundiales de conservación de especies amenazadas.

España líder renovable

El segundo gran logro español llega del cielo, o más concretamente, del sol y el viento. En mayo de 2025, España generó más de 5.000 GWh de energía solar en un solo mes, cubriendo el 20% de toda la demanda eléctrica nacional.

El dato confirma que la transición energética no es una promesa futura sino una realidad tangible: en 2024, las renovables cubrieron el 56,8% del mix eléctrico español, el mejor registro histórico jamás alcanzado.

La energía solar y eólica han convertido a España en un referente europeo, demostrando que es posible mantener el suministro eléctrico de hogares e industrias sin depender de los combustibles fósiles. La combinación de geografía favorable, inversión en infraestructuras y políticas de apoyo ha permitido que la península se consolide como líder renovable del continente.

Avances en Europa

El viejo continente también puede presumir de avances significativos. El 20 de junio, el Reino Unido anunció la extensión de la prohibición del arrastre de fondo en aguas protegidas británicas, una medida que marca un antes y después en la conservación marina.

Este método de pesca, extremadamente destructivo, literalmente arrasa los fondos marinos, destruyendo praderas submarinas, arrecifes de coral y alterando ecosistemas completos que tardan décadas en recuperarse. Miles de especies que dependen de estos hábitats se ven amenazadas cada vez que las redes de arrastre pasan por el fondo oceánico.

Océanos y carbono

La decisión británica favorece la regeneración natural de los ecosistemas marinos y refuerza el papel crucial de los océanos como sumideros de carbono. Los fondos marinos sanos no sólo albergan biodiversidad, sino que también capturan y almacenan grandes cantidades de CO₂, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Si otros países europeos siguen el ejemplo del Reino Unido y extienden estas prohibiciones, el impacto positivo en la salud de los mares podría ser enorme. La medida llega en un momento crítico, cuando la sobrepesca y la degradación de los océanos amenazan la seguridad alimentaria de millones de personas.

Capa de ozono

Desde la Antártida llegan también excelentes noticias. Según datos del servicio europeo Copernicus, el agujero de la capa de ozono registrado en 2025 fue el más pequeño de los últimos cinco años y se cerró antes de lo habitual, hacia el 1 de diciembre.

Este indicador confirma que el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 para eliminar las sustancias que destruyen la capa de ozono, sigue dando frutos décadas después.

La recuperación progresiva de esta capa protectora, que nos defiende de la radiación ultravioleta dañina, demuestra que cuando la comunidad internacional actúa de forma coordinada y decidida, los problemas ambientales globales tienen solución. Los científicos estiman que la capa de ozono podría recuperarse completamente hacia 2066, un horizonte cada vez más cercano.

Revolución energética global

A escala global, 2025 ha sido el año en que las energías renovables alcanzaron un punto de inflexión histórico. La prestigiosa revista Science nombró el crecimiento de las renovables como el avance científico más destacado del año, y no es para menos: por primera vez en la historia moderna, la energía solar y eólica superaron al carbón como principal fuente de electricidad mundial.

Durante el primer semestre de 2025, las renovables cubrieron todo el aumento de la demanda eléctrica global, demostrando que el sistema energético del planeta está viviendo una transformación sin precedentes desde la Revolución Industrial.

Una China más verde

China ha sido el motor indiscutible de este cambio. El gigante asiático instaló 256 GW de nueva capacidad solar en el primer semestre de 2025, más del doble que el resto del mundo combinado.

Esta cifra supone un aumento del 64% respecto al año anterior y consolida a China como líder absoluto en la fabricación y despliegue de tecnologías renovables: el país produce el 80% de las células solares, el 70% de las turbinas eólicas y el 70% de las baterías de litio del planeta.

Pero el liderazgo chino no se limita a las infraestructuras verdes: por primera vez en décadas, el país ha logrado reducir sus emisiones de CO₂, con una caída del 1,6% en el primer trimestre de 2025, pese al crecimiento económico sostenido. Este hito marca un punto de inflexión para el mayor emisor mundial.

Tratado oceánico histórico

Los océanos, esos grandes olvidados de la agenda climática, también han recibido atención en 2025. Tras más de 20 años de arduas negociaciones, el Tratado Global de los Océanos entró en vigor el 1 de enero, con 78 países que ya lo han ratificado de los 145 firmantes.

Este acuerdo histórico busca proteger al menos el 30% de las aguas internacionales mediante la creación de áreas marinas protegidas y establece requisitos más estrictos para actividades como la minería submarina. Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre, regulan el clima, producen la mitad del oxígeno que respiramos y absorben un cuarto del CO₂ que emitimos. Protegerlos no es sólo una cuestión ambiental sino de supervivencia para toda la humanidad.

El tigre hindú

En India, otro gigante asiático, la población de tigres se ha duplicado en poco más de una década, revirtiendo una tendencia de extinción que parecía inevitable a principios del siglo XXI.

El éxito se debe a una combinación de medidas: protección efectiva contra la caza furtiva, aseguramiento de presas suficientes en las reservas, reducción de conflictos entre humanos y animales salvajes, y mejora del nivel de vida de las comunidades que viven cerca de los hábitats de los tigres.

El animal nacional de la India ha pasado de estar al borde de la desaparición a experimentar una recuperación notable que inspira programas de conservación de grandes felinos en todo el continente asiático.

Los bosques respiran

La batalla contra la deforestación también muestra signos esperanzadores. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la tasa anual de pérdida neta de bosques se ha reducido a la mitad desde la década de 1990.

Más de la mitad de los bosques mundiales cuentan ahora con planes de gestión formales y una quinta parte de la superficie forestal total disfruta de protecciones legales.

Brasil, hogar de la mayor selva tropical del planeta, lanzó en septiembre un sistema pionero de vigilancia satelital que utiliza inteligencia artificial para detectar deforestación en tiempo real, permitiendo respuestas rápidas ante talas ilegales, incendios o actividades mineras. La tecnología al servicio de la conservación multiplica la eficacia de los esfuerzos sobre el terreno.

Un cambio climático inexorable

Estas diez buenas noticias del medioambiente en 2025 no significan que podamos bajar la guardia. El cambio climático sigue avanzando, la biodiversidad continúa amenazada y quedan retos enormes por delante. Pero en estas fechas navideñas, cuando nos reunimos con los nuestros y miramos al año que termina, vale la pena reconocer que este año ha sido testigo de logros ambientales extraordinarios.

Desde el felino manchado que vuelve a campar por Sierra Morena hasta los paneles solares que cubren cada vez más demanda eléctrica mundial, pasando por océanos mejor protegidos y capas de ozono que se regeneran, el planeta nos ha regalado motivos para la esperanza.

La esperanza funciona

La lección más importante que dejan estas historias de éxito es que el pesimismo climático, aunque comprensible ante la magnitud de la crisis, no nos ayuda a avanzar. Cuando gobiernos, científicos, organizaciones y ciudadanos trabajan juntos con objetivos claros y recursos adecuados, los resultados llegan.

El lince ibérico tardó 20 años en recuperarse, la capa de ozono necesitará décadas más para sanar completamente, pero ambos casos demuestran que la perseverancia funciona.

Así que en esta Navidad, mientras brindamos por el año que termina y por el que está a punto de comenzar, podemos hacerlo también por estos logros ambientales que nos recuerdan que otro mundo es posible.

Un mundo donde las especies amenazadas vuelven del borde de la extinción, donde la energía limpia sustituye a los combustibles fósiles, donde los océanos están protegidos y donde la ciencia y la voluntad política se alían para defender nuestro hogar común.

Porque si algo nos enseñan las buenas noticias del medioambiente en 2025 es que cuando queremos, podemos. Y eso es el mejor regalo que podía dejarnos este año que ahora despedimos.

Las 10 buenas noticias para el medioambiente de 2025