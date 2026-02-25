La IV Cumbre de almacenamiento e hidrógeno reunirá a instituciones, líderes empresariales, expertos en regulación y tecnólogos para trazar la hoja de ruta de una transición energética que ya no se concibe sin la flexibilidad que ofrecen estas tecnologías. Será la cuarta edición consecutiva de un foro que se ha consolidado como la cita imprescindible del sector en España.

Este evento de referencia del sector energético, que cuenta con la organización y el impulso de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, se celebrará los días 4 y 5 de marzo en el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center (Avenida de Aragón, 400).

Bajo el lema Construyendo la flexibilidad, la cumbre no sólo abordará la tramitación y el desarrollo de proyectos, sino que pondrá el foco en los siguientes pasos: cómo participar en los distintos mercados, cómo financiar los activos y cómo operarlos de manera eficiente. El programa también analizará la situación regulatoria del hidrógeno en España y su potencial para impulsar la demanda y la industrialización del país.

Tramitación con visión práctica

El primer bloque temático generará un debate directo sobre qué está funcionando en la tramitación de proyectos, dónde se acumulan los plazos y qué medidas están adoptando ya administraciones y promotores para avanzar con mayor certidumbre.

Se trata de uno de los cuellos de botella más señalados por el sector en los últimos meses, y la cumbre aspira a ofrecer respuestas concretas. La conversación contará con la participación de actores clave de la cadena de valor del almacenamiento e hidrógeno.

La flexibilidad del sistema eléctrico centrará también una parte relevante del programa, con un análisis de lo que necesita la red y de cómo habilitar un marco regulatorio que permita conectar más capacidad de almacenamiento. El papel de los operadores de transporte (TSO) y las distribuidoras será objeto de debate, dada su importancia para desbloquear la conexión de nuevos proyectos en el corto plazo.

Mercados y financiación

Otro de los ejes de la Cumbre será el análisis de las señales de mercado y las oportunidades emergentes para los proyectos fotovoltaicos con batería, incluyendo el potencial del almacenamiento detrás del contador para mejorar la eficiencia de costes en redes.

En materia de financiación, se profundizará en qué tipologías de proyectos de almacenamiento e hidrógeno están siendo financiables hoy, y por qué los optimizadores de ingresos se han convertido en una pieza central para estructurar la rentabilidad de estos activos.

Se compartirán además soluciones específicas para atraer demanda de hidrógeno verde, con especial atención a los combustibles de aviación sostenible (SAF) como vector de consumo. La sesión abordará esquemas que mejoren la rentabilidad de los proyectos y el papel de los derivados del hidrógeno en la estrategia de descarbonización industrial.

Estrategia para el hidrógeno renovable

El bloque dedicado al hidrógeno renovable analizará cómo estos proyectos son clave para electrificar la demanda y cuáles son los desafíos más relevantes en su tramitación. Se debatirá sobre el acceso y la conexión a la red, el impacto de los concursos de demanda y la publicación de capacidades, aspectos que determinan en gran medida la viabilidad de las iniciativas.

La cumbre quiere ofrecer una visión estratégica e integral del almacenamiento e hidrógeno que vaya más allá de la tecnología y alcance la dimensión financiera, regulatoria y operativa.

Alberto Nadal y la visión del PP

La cita contará con la participación de Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, que intervendrá el 5 de marzo en una sesión especial titulada «Almacenamiento, flexibilidad e hidrógeno como nueva demanda: las Políticas del Partido Popular».

Su presencia resulta especialmente relevante en un momento en el que la regulación marcará el ritmo de la transición energética en los próximos años. La intervención de Nadal permitirá comprender hacia dónde se dirigen las políticas públicas y cuál es la visión del PP respecto al desarrollo del almacenamiento e hidrógeno en España.

Consulta la agenda completa en este enlace.