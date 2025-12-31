El medioambiente ha sufrido en 2025 algunos de los golpes más duros de las últimas décadas. Desde incendios que han batido récords históricos hasta retrocesos políticos que amenazan los compromisos climáticos internacionales, este año deja un balance ambiental especialmente preocupante que merece ser analizado con detenimiento.

Con este repaso anual resumimos las noticias más tristes para el medioambiente que ha dejado 2025: la muerte de la icónica primatóloga Jane Goodall, los devastadores incendios en España y California, el apagón eléctrico que sacudió la Península Ibérica, la expansión de enfermedades como la gripe aviar, y las decisiones políticas que alejan al mundo de sus metas climáticas.

El cambio climático está detrás de muchos de estos acontecimientos. Las temperaturas récord, la sequía extrema y los fenómenos meteorológicos cada vez más intensos son manifestaciones de una crisis que no deja de acelerarse. Algunas de las decisiones tomadas este año por gobiernos y organismos internacionales, lejos de frenarla, podrían agravarla aún más.

Adiós a Jane Goodall

El medioambiente perdió en 2025 a una de sus voces más emblemáticas. Jane Goodall, la primatóloga británica que revolucionó el estudio de los chimpancés y dedicó su vida a la conservación, falleció a los 91 años, dejando un legado científico y activista que ha inspirado a generaciones de defensores de la naturaleza en todo el planeta.

Goodall transformó nuestra comprensión de los primates al demostrar que utilizaban herramientas y poseían complejas estructuras sociales, hallazgos que difuminaron la línea entre humanos y animales. Su Instituto Jane Goodall continúa trabajando en programas de conservación en África y educación ambiental global, mientras investigadores españoles como Rebeca Atencia recogen su testigo en la defensa de los grandes simios.

Su muerte simboliza el fin de una era para el activismo ambiental, pero también un recordatorio de la urgencia de proteger las especies con las que compartimos el planeta. Su mensaje de esperanza y acción seguirá resonando como guía para las futuras generaciones de conservacionistas.

España en llamas

El año 2025 ha sido negro para el medioambiente español. Los incendios forestales han calcinado 393.079 hectáreas en más de 350 siniestros, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus. Es el peor registro en 19 años, desde que existen mediciones sistemáticas, y ha costado la vida a ocho personas.

Los megaincendios incontrolables que han arrasado especialmente el oeste peninsular, Cataluña y Extremadura son consecuencia directa del cambio climático. Las olas de calor prolongadas y la sequía extrema han convertido los montes españoles en polvorines. A esto se suma la falta de inversión real en prevención y los recortes presupuestarios que han debilitado los servicios de extinción.

La temperatura media en España superó en 1 °C la media del período 1991-2020, mientras que el verano de 2025 fue el más cálido de la serie histórica, con 2,1 °C por encima del promedio. Estos datos confirman que la crisis climática ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente que exige medidas urgentes de adaptación y mitigación.

El desastre de Los Ángeles

Al otro lado del Atlántico, el medioambiente también sufrió uno de sus episodios más devastadores en 2025. En enero, una serie de incendios arrasó el área metropolitana de Los Ángeles, causando al menos 31 muertes y destruyendo más de 16.000 hectáreas. Los siniestros de Palisades y Eaton se convirtieron en los más destructivos de la historia de la región.

Los vientos de Santa Ana, con ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora, propagaron las llamas de forma incontrolable, mientras la segunda peor temporada de lluvias en 150 años de registros había dejado la vegetación completamente seca. Más de 16.000 estructuras quedaron destruidas y las pérdidas económicas podrían alcanzar los 164.000 millones de dólares, según estimaciones de la Universidad de California.

Un estudio de atribución de la misma universidad estableció que el cambio climático fue responsable de aproximadamente una cuarta parte del déficit extremo de humedad que propició los incendios. Aunque habrían sido graves sin el calentamiento global, probablemente habrían resultado más pequeños y menos intensos.

Un año de extremos climáticos

El informe anual de World Weather Attribution (WWA) confirma que 2025 ha sido otro año devastador para el medioambiente global. Aunque ligeramente más fresco que 2024, sigue siendo uno de los más calurosos jamás registrados, con 1,48 °C de calentamiento medio respecto a niveles preindustriales. Los 22 eventos extremos analizados por WWA dejaron un rastro de destrucción en todos los continentes.

Olas de calor, inundaciones, tormentas, sequías e incendios forestales han cobrado miles de vidas, destruido comunidades enteras y arrasado cosechas en todo el planeta. El organismo científico subraya que incluso en un año con condiciones de La Niña débil, que suelen enfriar las temperaturas oceánicas, el calentamiento global mantuvo temperaturas muy elevadas.

El mensaje de WWA es contundente: el cambio climático inducido por el ser humano no es una amenaza futura, sino una realidad presente que está causando daños severos. El continuo aumento del uso de petróleo, gas y carbón sigue impulsando las temperaturas al alza y alimentando fenómenos meteorológicos cada vez más destructivos.

COP30 sin avances

La cumbre del clima celebrada en Brasil cerró con más sombras que luces para el medioambiente global. La COP30 no estuvo a la altura de la urgencia que reclama la ciencia: no incluyó una hoja de ruta para la eliminación de los combustibles fósiles a pesar de que la propuesta estuvo sobre la mesa, ni un plan concreto para detener la deforestación.

Tampoco hubo pasos significativos en financiación climática ni medidas efectivas para que las industrias más contaminantes paguen por sus daños y dejen de recibir subvenciones que perpetúan el modelo energético basado en combustibles fósiles. La ausencia de representación oficial de Estados Unidos y Argentina dejó un vacío notable en las negociaciones.

Como nota esperanzadora, Países Bajos y Colombia anunciaron una conferencia específica para el abandono de los combustibles fósiles, programada para abril de 2026 en Santa Marta. Representantes de regiones y ciudades estadounidenses y argentinas que no se alinean con el negacionismo de sus presidentes también estuvieron presentes defendiendo la acción climática.

El gran apagón

España y Portugal sufrieron el primer apagón completo de su historia, un acontecimiento que afectó gravemente a la imagen de las energías renovables aunque las investigaciones apuntan a otras causas. Ocho meses después, aún no se sabe a ciencia cierta qué provocó el colapso del sistema eléctrico, quiénes son los responsables últimos ni cómo podrán se podrán reclamar pérdidas los afectados.

El episodio puso de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras energéticas y la necesidad de inversiones en redes de distribución que acompañen el despliegue de renovables. Sin una transición energética bien planificada, eventos como este podrían repetirse y erosionar la confianza ciudadana en las energías limpias.

Crisis sanitaria animal

La expansión de la gripe aviar y la peste porcina africana ha puesto en jaque la salud pública y animal en 2025, evidenciando una vez más el peligro sanitario y ambiental del modelo de ganadería industrial. SEO/BirdLife ha registrado más de 50 episodios de gripe aviar en aves silvestres en España, afectando a una veintena de especies.

Las macrogranjas concentran miles de animales en espacios reducidos, creando condiciones ideales para la mutación y propagación de virus. Esta realidad plantea riesgos no sólo para la biodiversidad silvestre, sino también para la salud humana, ya que estos patógenos pueden saltar entre especies y potencialmente desencadenar pandemias.

Europa frena los coches limpios

La Unión Europea decidió dilatar la prohibición de fabricar coches de combustión más allá de 2035, cediendo a la presión de la industria automovilística. Esta marcha atrás supone un retroceso en la descarbonización del transporte, sector responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa.

La Comisión Europea había establecido originalmente el fin de la venta de vehículos diésel y gasolina nuevos para 2035 como parte de su estrategia climática. Sin embargo, las presiones del sector y de algunos Estados miembros han logrado flexibilizar esta fecha límite, permitiendo que los motores de combustión sigan vendiéndose bajo ciertas condiciones.

Expertos de la industria de vehículos eléctricos, como la vicepresidenta de BYD, han advertido que Europa se pega un tiro en el pie con esta decisión, que podría ceder ventaja competitiva a fabricantes chinos en el mercado de la movilidad limpia. La medida deja en entredicho el liderazgo europeo en la lucha contra el cambio climático.

Balance y perspectivas

El 2025 deja un balance amargo para el medioambiente. Las señales de alerta se multiplican mientras las respuestas políticas siguen siendo insuficientes. Los incendios, las temperaturas récord y los fenómenos extremos confirman que el cambio climático está acelerándose, pero la comunidad internacional no logra ponerse de acuerdo en medidas a la altura del desafío.

La pérdida de figuras como Jane Goodall nos recuerda la importancia de mantener viva la llama del activismo ambiental. Mientras tanto, decisiones como la salida estadounidense del Acuerdo de París o el freno europeo a los coches eléctricos demuestran que los intereses económicos a corto plazo siguen primando sobre la protección del planeta.

El reto para 2026 es enorme. La conferencia sobre combustibles fósiles de Colombia, la COP31 en Turquía y la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar ofrecen oportunidades para revertir estos retrocesos. Queda por ver si gobiernos y ciudadanos estarán a la altura de lo que la ciencia reclama para evitar que las peores consecuencias del cambio climático se hagan irreversibles.