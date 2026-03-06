El parque eólico Ararat, el mayor activo de generación de Iberdrola en Australia, entra en plena operación en Victoria tras recibir todas las autorizaciones administrativas necesarias para completar la adquisición a Partners Group y OPTrust.

La operación convierte al grupo energético español en el primer productor eólico propio del estado de Victoria, el segundo territorio australiano por población y el de mayor crecimiento del país.

Con una potencia instalada de 242 MW y en funcionamiento desde 2017, el parque eólico Ararat se convierte en el activo de generación más grande que Iberdrola tiene en Australia y refuerza una cartera que ya supera los 2.500 MW de capacidad instalada entre parques eólicos terrestres, plantas solares y sistemas de almacenamiento por baterías.

Cinco estados

La incorporación de Ararat amplía la presencia territorial de Iberdrola a cinco estados australianos: Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Victoria, Queensland y Australia Occidental. El grupo español no sólo entra en la generación propia de energía en Victoria, sino que llega en un momento en que este estado tiene fijado el objetivo de alcanzar el 95% de energía renovable en su mix eléctrico para 2035.

La instalación comercializa una parte significativa de su producción mediante acuerdos de compra de energía (PPA) con clientes corporativos, lo que garantiza flujos de caja estables y predecibles a largo plazo. Este modelo de negocio resulta especialmente relevante en un estado que prevé incrementar de forma acelerada su capacidad de transmisión con proyectos como el Western Renewable Link y el VNI West.

Red de transmisión

Precisamente el VNI West —Victoria to New South Wales Interconnector West— es otra de las grandes apuestas de Iberdrola en el mercado australiano. El grupo fue designado como socio de desarrollo por VicGrid para impulsar esta infraestructura de red que conectará los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur, consolidando así su entrada en el negocio de redes del país.

Este movimiento encaja con la filosofía inversora del grupo, que centra sus recursos en dos grandes pilares: la generación con contratos a largo plazo y los activos regulados de redes. Australia ofrece un entorno ideal para ambos modelos gracias a su calificación crediticia AAA y su marco regulatorio predecible y estable.

Plan de 1.000 millones

La compra del parque eólico Ararat en Victoria se enmarca en el plan estratégico 2025-2028, que contempla inversiones superiores a 1.000 millones de euros en Australia. Una parte de esos recursos ya se materializó en octubre de 2025 con la adquisición del proyecto de almacenamiento por baterías Tungkillo, en Australia del Sur, con una potencia de 270 MW y una capacidad de almacenamiento de 1.080 MWh, por un importe de 275 millones de euros.

Iberdrola también cuenta con dos proyectos de baterías en construcción en el país: Smithfield, en Nueva Gales del Sur, y Broadsound, en Queensland, ambos con entrada en operación prevista para 2026. Esta combinación de generación renovable y almacenamiento refuerza la capacidad del grupo para garantizar suministro continuo a su cartera de clientes empresariales en toda Australia.

Sexta operación del año

La adquisición de Ararat es la sexta operación corporativa completada por Iberdrola en lo que va de 2026, tras la venta de su generación terrestre en Francia, la transmisión de activos minohidroeléctricos y del negocio de purines en España, la venta de Hungría y la incorporación de 650 MW de energía solar a la empresa conjunta con Norges. Todas ellas responden a la misma lógica: concentrar el capital en los negocios principales y en los mercados con mayor potencial de crecimiento.

A escala global, el plan estratégico 2025-2028 prevé un desembolso total de 58.000 millones de euros, del que el 85% se destinará a países con calificación A o superior. El Reino Unido lidera la lista de destinos con 20.000 millones, seguido de Estados Unidos con 16.000 millones y la Península Ibérica con 9.000 millones.

Seguridad energética

Más allá de la rentabilidad financiera, la apuesta de Iberdrola en Victoria y en el conjunto del mercado australiano responde a un objetivo más amplio: impulsar la electrificación a través de las renovables, las redes y el almacenamiento para lograr la autosuficiencia y la seguridad energética de los territorios en los que opera. Australia se ha convertido, junto al Reino Unido y Estados Unidos, en uno de los tres grandes pilares de la expansión internacional del grupo.

Con más de 2.500 MW de capacidad instalada, proyectos de almacenamiento en marcha y presencia en redes de transmisión, el grupo energético español se posiciona como uno de los actores de referencia en la transición energética australiana.