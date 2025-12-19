Iberdrola ha cerrado un acuerdo para adquirir el 100% del parque eólico Ararat, ubicado en el estado de Victoria, Australia, de manos de Partners Group y OPTrust. Esta operación estratégica refuerza la presencia de la energética española en uno de los mercados más dinámicos del sector renovable a nivel mundial y se alinea con su ambicioso plan de expansión en el continente oceánico.

El parque eólico Ararat adquirido por Iberdrola cuenta con una capacidad instalada de 242 MW y está operativo desde 2017. La instalación comercializa la mayor parte de su producción mediante contratos de compraventa de energía (PPAs) con grandes clientes corporativos, lo que garantiza flujos de caja estables y predecibles a largo plazo. Además, el activo está posicionado para beneficiarse del incremento esperado de precios en un contexto de creciente demanda de energía renovable en Victoria.

Consolidación en Victoria

Esta adquisición fortalece la capacidad de Iberdrola para suministrar energía renovable a su cartera de clientes empresariales con generación propia en Victoria. El estado australiano ha fijado el objetivo de alcanzar un 95% de energía renovable en su mix eléctrico para 2035, convirtiendo la región en un mercado prioritario para las inversiones en energías limpias.

El parque también se verá favorecido por el desarrollo de próximos proyectos de infraestructuras de transmisión, como el Western Renewable Link y el Project Energy Connect. Estas iniciativas ampliarán significativamente las opciones del parque eólico Ararat para exportar energía y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico regional, aumentando así su rentabilidad operativa.

Inversión estratégica

La compra del parque eólico Ararat se enmarca dentro del plan estratégico 2025-2028 de Iberdrola, que contempla inversiones totales superiores a 1.000 millones de euros en Australia. El país cuenta con calificación crediticia AAA, lo que ofrece estabilidad y previsibilidad para las inversiones, características fundamentales en la estrategia de crecimiento del grupo energético español.

Este movimiento se produce tras otras operaciones exitosas de Iberdrola en el mercado australiano durante 2024. En octubre, la compañía adquirió Tungkillo BESS y fue designada como socio de desarrollo por VicGrid para impulsar el proyecto de transporte VNI West, que conectará Victoria con Nueva Gales del Sur.

Plan global de expansión

A nivel global, el plan estratégico 2025-2028 de Iberdrola contempla una inversión total de 58.000 millones de euros. De esta cantidad, el 85% se destinará a países con calificación A y marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos para el desarrollo de proyectos renovables a largo plazo.

El Reino Unido será el principal destino de inversión con 20.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 16.000 millones, la Península Ibérica con 9.000 millones, Brasil con 7.000 millones, y otros países de la Unión Europea y Australia, incluyendo el parque eólico Ararat, con 5.000 millones de euros distribuidos entre ambas regiones.

Compromiso renovable

La operación, que está sujeta a las condiciones habituales de cierre en este tipo de transacciones, reafirma el compromiso de Iberdrola con la expansión de las energías renovables en Australia. Esta estrategia se alinea con la política de electrificación del país, que busca reducir las emisiones de carbono y acelerar la transición energética mediante el desarrollo de fuentes de generación limpia.

Con esta adquisición, Iberdrola consolida su posición como uno de los principales actores del mercado renovable australiano. La compañía cuenta actualmente con más de 1.400 MW de capacidad renovable instalada en el país y una cartera de proyectos en desarrollo que supera los 2.000 MW, incluyendo el ambicioso proyecto eólico marino Aurora Green en Gippsland, con capacidad de hasta 3.000 MW.