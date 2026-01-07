La energía solar no sólo nos proporciona electricidad libre de emisiones causantes del efecto invernadero, sino que también resulta más rentable para nuestros bolsillos. Un buen ejemplo es la iniciativa anunciada por el gobierno de Australia, que a partir de julio de este año permitirá que millones de hogares disfruten de tres horas de suministro energético gratuito.

De esta medida se podrán beneficiar, en una primera fase, ciudadanos de tres estados del país, independientemente de que tengan o no paneles solares, o de que sean propietarios de su vivienda o inquilinos. No se trata de un incentivo puntual, sino de un cambio estructural que es posible gracias, precisamente, a que el desarrollo técnico y económico de la energía solar lo hace viable.

Esta reforma sólo se entiende en el contexto energético actual de Australia, caracterizado por una apuesta decidida por las energías renovables y el autoconsumo energético. No en vano, el país oceánico es el actual líder mundial en autoconsumo solar per cápita, gracias a una implantación masiva de placas fotovoltaicas en los tejados de las viviendas.

Cuatro de cada diez

De hecho, Australia supera ya los 4,26 millones de instalaciones solares domésticas, lo que equivale a cerca de cuatro de cada diez hogares generando su propia electricidad. En términos de capacidad instalada por habitante, ningún otro país presenta un nivel de penetración comparable.

Todo ello ha provocado un profundo cambio en el mix energético del país. Según datos oficiales del Australian Energy Market Operator (AEMO), la entidad responsable de la gestión del sistema eléctrico, las energías renovables han superado al carbón y son ya la principal fuente de electricidad, con una cuota media del 42,7% en el tercer trimestre de 2025.

En septiembre del pasado año, la red alcanzó un récord del 77,2% de penetración renovable instantánea, mientras que Australia Meridional llegó a cubrir el 98,7% de su demanda regional sólo con solar y eólica durante un periodo concreto.

Precios negativos

Este despliegue masivo ha tenido un efecto directo en el mercado mayorista: durante las horas centrales del día, la producción solar es tan elevada que los precios de la electricidad se hunden y llegan incluso a valores negativos.

Dicho de otro modo: Australia produce al mediodía más electricidad de la que consume, una situación cada vez más frecuente en los sistemas con alta penetración de energía solar.

Cuando la oferta supera a la demanda, el mercado mayorista responde con precios muy bajos o, incluso, negativos, una señal de que la red necesita absorber más consumo en ese tramo horario.

Tres horas gratuitas

Solar Sharer es el nombre de este plan, que pretende convertir el excedente en una ventaja directa para los hogares. Para ello se va a obligar a las comercializadoras a ofrecer al menos tres horas consecutivas de electricidad gratuita alrededor del mediodía, justo cuando la generación solar alcanza su máximo diario.

La medida se integra dentro de la llamada Oferta de Mercado por Defecto —DMO, según sus siglas en inglés— que regula el precio máximo para los clientes que no han elegido tarifas en el mercado libre o que permanecen en contratos estándar poco transparentes. El objetivo de esta figura es evitar subidas abusivas para millones de hogares y pequeños negocios.

Protección ampliada

La reforma asociada a Solar Sharer amplía esta protección a colectivos que tradicionalmente han tenido más dificultades para beneficiarse de la transición energética, como inquilinos, residentes en apartamentos y pequeños clientes en redes integradas.

A partir de julio de 2026, se comenzará a aplicar esta medida en los estados regulados por la DMO: Nueva Gales del Sur, el sureste de Queensland y Australia Meridional. La previsión es ampliarlo a más territorios en 2027.

Contadores inteligentes

Para acceder a Solar Sharer, los hogares deberán disponer de contadores inteligentes, capaces de registrar el consumo eléctrico por franjas horarias. Esto permite trasladar parte del uso energético a las horas en las que la electricidad es gratuita.

El gobierno australiano ha explicado que los consumidores podrán programar el funcionamiento de electrodomésticos, sistemas de climatización, bombas de piscina o la recarga de vehículos eléctricos y baterías domésticas durante el tramo solar sin coste alguno.

Según el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, la medida demuestra que «lo que es bueno para el clima también es bueno para el bolsillo».

Gestión inteligente

Solar Sharer no es una tarifa promocional ni una ayuda coyuntural. Es una reforma diseñada para adaptar el mercado eléctrico a un país que ya produce enormes volúmenes de energía solar y necesita gestionarlos de forma inteligente.

Al ofrecer electricidad gratuita cuando el sistema está saturado de energía solar, Australia transforma un excedente técnico en un beneficio social directo, reforzando una idea clave de la transición energética: no basta con generar electricidad limpia, también hay que consumirla en el momento adecuado.

En definitiva, la nación insular demuestra, en un contexto global marcado por la volatilidad de los precios energéticos, que es posible conectar la protección medioambiental, la eficiencia económica, el desarrollo tecnológico y la justicia social a través de las renovables.