Valencia alberga desde esta semana la hormiga gigante «cirujana», o más concretamente la única instalación del mundo diseñada para observar a esta especie en todo su esplendor, una supercolonia de estos insectos que asombrará al público.

El recinto, ubicado en la zona que recrea la célebre Cueva de Kitum, permite contemplar el funcionamiento completo de una colonia de Camponotus maculatus, el nombre científico de este insecto africano de características extraordinarias.

La instalación, que se puede visitar en Bioparc Valencia, ha sido construida en colaboración con Anthouse y ofrece una visión sin precedentes del comportamiento de esta especie.

Origen africano

La Camponotus maculatus, también conocida como hormiga carpintera africana, destaca entre los insectos más imponentes del mundo y posee un carácter extraordinariamente dominante.

Sus soldados, que superan en tamaño incluso a la reina, defienden el nido con agresividad: muerden y proyectan ácido fórmico sobre cualquier amenaza. Esta organización social hace que los duelos territoriales entre colonias sean auténticos espectáculos de coordinación y potencia.

Una colonia en expansión

El crecimiento de la colonia es uno de sus rasgos más impresionantes. Aunque el recinto alberga actualmente una colonia joven, puede alcanzar los 10.000 individuos en menos de dos años y llegar hasta 50.000 en su plena madurez, todo ello con una sola reina al frente.

Las galerías visibles desde el exterior conectan las distintas cámaras, especializadas según su función: puesta de huevos, depósito de desechos o almacenamiento de alimento.

El diseño del hormiguero, pensado para replicar las condiciones que esta especie encontraría bajo tierra en su hábitat natural, mantiene una humedad estable, luz tenue y una estructura de magnitud considerable. Este entorno controlado garantiza tanto el bienestar de la colonia como el correcto desarrollo de sus ciclos vitales. Los visitantes pueden observar a las obreras, a los soldados e incluso a la propia reina en plena actividad.

Amputaciones para sobrevivir

Pero el dato que convierte a la hormiga gigante «cirujana» en un caso de interés científico único es su sorprendente comportamiento médico, escasamente documentado en el mundo de los insectos. Cuando una obrera sufre una lesión en una extremidad, sus compañeras detectan el daño y aplican un protocolo de higienización para evitar infecciones.

Si el deterioro compromete la supervivencia del individuo, el grupo puede amputar la extremidad desde la base para prevenir la necrosis, seguida de una limpieza exhaustiva de la zona.

Esta capacidad de realizar amputaciones controladas es la razón por la que la hormiga gigante «cirujana», ha ganado ese sobrenombre tan descriptivo. El comportamiento recuerda a procedimientos quirúrgicos y apenas cuenta con documentación científica en otras especies de hormigas. La propuesta de Bioparc Valencia convierte a la ciudad en el único lugar del planeta donde cualquier persona puede contemplar de cerca esta conducta excepcional.

Una dieta de depredadora

La alimentación de esta especie va mucho más allá del néctar que consumen otras hormigas. La Camponotus maculatus tiene un marcado instinto depredador y en la instalación valenciana recibe una dieta variada que incluye presas vivas como grillos, cucarachas y moscas. Esta faceta refuerza la imagen de una especie que combina fuerza, organización social e inteligencia colectiva de manera singular.

La apertura de este recinto supone un hito para la divulgación científica en España y posiciona a Valencia como referente mundial en la exhibición de insectos con comportamientos excepcionales.

El diseño exclusivo, adaptado a las condiciones del espacio y desarrollado junto a Anthouse, garantiza las mejores condiciones para el desarrollo de la colonia y la mejor experiencia visual para el público. La hormiga gigante «cirujana», es, en definitiva, uno de los organismos más fascinantes que la naturaleza ha producido, y ahora es posible verla de cerca.