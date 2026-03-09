Los animalistas han salido al paso del último vídeo de Pedro Sánchez en redes sociales, en el que el presidente del Gobierno aparece jugando con sus perras en La Moncloa, para reprocharle lo que consideran una profunda incoherencia entre su imagen pública y sus políticas reales en materia de protección animal.

El vídeo, publicado en la cuenta de TikTok del presidente, superó los cinco millones de visualizaciones, acumuló más de 430.000 «me gusta» y generó cerca de 18.000 comentarios en apenas dos días.

Los vídeos de La Moncloa

En las imágenes, Sánchez juega a la pelota con India y Turca, sus dos perras, en los jardines de La Moncloa. «Está claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro», afirma el presidente mientras las observa correr tras el balón. «Son una pasada», concluye, arrancando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En sus apariciones en redes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez está subiendo contenidos de su día a día en el Palacio de la Moncloa. Algunos de ellos han sido muy comentados, pero lo que nunca imaginó el presidente es que el vídeo con su perras soliviantara a los animalistas.

El partido animalista responde

Lo que Sánchez no esperaba es que el vídeo encendiera las críticas del movimiento animalista. El Partido Animalista PACMA ha denunciado públicamente la «incoherencia» del presidente al exhibir su afecto por los perros en redes. Mientras tanto, su partido impulsó una enmienda que dejó expresamente excluidos de la Ley de Protección Animal a todos los animales utilizados para la caza, el trabajo y otras actividades específicas.

Esa exclusión, aprobada con el respaldo del PSOE ante las presiones del lobby cinegético, lleva en vigor desde septiembre de 2023 y priva de protección legal a uno de los colectivos históricamente más expuestos al abandono y el maltrato. Para los animalistas, resulta difícil conciliar ese gesto con el mensaje de afecto que Sánchez proyecta junto a sus perras en las redes.

Caza y lobby cinegético

«Resulta contradictorio presumir públicamente de lo mucho que se quiere a los perros mientras se actúa en su contra en los aspectos que realmente afectan a su calidad de vida», ha señalado Javier Luna, presidente nacional de PACMA. La formación subraya que los canes de caza siguen siendo especialmente vulnerables al abandono al término de cada temporada, sin que la ley estatal les ofrezca ningún amparo.

Desde el partido recuerdan que la exclusión no fue casual ni involuntaria. Fue el resultado directo de una negociación política en la que el PSOE cedió ante los intereses de los colectivos cinegéticos. Renunciaron a extender la protección a todos los perros con independencia de su uso o actividad.

El IVA veterinario, otra asignatura pendiente

Junto a la caza, los animalistas apuntan a otra demanda histórica que el Gobierno tampoco ha atendido: la reducción del IVA veterinario, que continúa gravado al 21%. PACMA considera que este impuesto encarece de forma abusiva la atención sanitaria de los animales, convirtiéndose en una barrera insalvable para muchas familias y derivando en deudas, sufrimiento o incluso muerte prematura de los animales.

La formación reclama que el Ejecutivo rebaje el IVA veterinario al tipo superreducido del 4% o lo elimine por completo, para garantizar el acceso a tratamientos y revisiones tanto básicas como avanzadas. Mientras eso no ocurra, advierten, hablar de amor a los animales desde las redes sociales no pasa de ser un gesto vacío.

Postureo sin políticas reales

Para PACMA, la aparición de Sánchez junto a sus perras responde más a una estrategia de comunicación que a una voluntad real de concienciar sobre el respeto hacia los animales.

«Los gestos en redes sociales no deben sustituir a las políticas públicas», concluyen desde el partido, que exige al Gobierno pasar de la imagen a la acción antes de volver a presumir de su relación con sus mascotas ante millones de seguidores.