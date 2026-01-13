El jilguero europeo (Carduelis carduelis) ha sido proclamado Ave del Año 2026 por SEO/BirdLife tras una votación abierta al público que ha registrado una participación récord con más de 11.000 votos.

Esta distinción anual, que la organización conservacionista promueve desde 1988, busca llamar la atención sobre la conservación de las aves y los hábitats que sustentan la biodiversidad en España, además de reivindicar medidas urgentes para su protección frente a diversas amenazas.

La votación, celebrada entre tres candidatas propuestas por SEO/BirdLife —jilguero europeo, alondra común y cormorán moñudo—, ha dado como ganadora a esta emblemática especie con 6.519 votos, lo que representa el 56,61% del total. El cormorán moñudo quedó en segundo lugar con 2.524 votos (21,92%), mientras que la alondra común obtuvo 2.472 votos (21,47%). Con un total de 11.515 sufragios emitidos, se trata de una de las ediciones con mayor participación ciudadana.

Un ave común con amenazas reales

El jilguero europeo se convierte así en la especie bandera de 2026, representando el apoyo de la sociedad a las aves comunes que va a permitir defender unos campos vivos y unas ciudades verdes y saludables. Hasta la fecha, 36 especies han obtenido esta distinción con el objetivo de concienciar sobre su declive poblacional o porque sus hábitats presentan amenazas relevantes para su conservación.

A pesar de no estar amenazada (está catalogada como de Preocupación Menor en la Lista Roja Europea de Aves), esta especie enfrenta problemas significativos derivados de las actividades humanas. La captura ilegal con fines de comercio y tenencia en cautividad, junto con los efectos del uso excesivo de plaguicidas y herbicidas en los sistemas agrícolas, conllevan pérdidas cuantiosas de individuos cada temporada.

Población abundante pero vulnerable

Con su llamativo plumaje (careta roja en la cabeza, alas negras con bandas amarillas y dorso pardo) y su variado canto, el jilguero es fácilmente reconocible y muy apreciado por el público general.

Se trata de una especie abundante y de amplia distribución en España, presente en prácticamente todo el territorio, incluidas las islas Canarias y Baleares, con una población nacional estimada en torno a 14-15 millones de ejemplares.

Paisajes agrarios

La campaña Ave del Año 2026 pretende visibilizar estas amenazas y poner el foco sobre la importancia de conservar la biodiversidad en los paisajes agrarios, espacios donde el jilguero desarrolla gran parte de su ciclo vital.

Como especie representativa de los entornos abiertos y multifuncionales, incluidos olivares, dehesas, pastizales con arbolado y márgenes agrícolas, su elección aporta una valiosa oportunidad para impulsar un diálogo sobre modelos de agricultura más respetuosos con la naturaleza.

Nexo entre campo y ciudad

Además, el jilguero europeo es muy común en pueblos y ciudades, por lo que también va a permitir llamar la atención sobre la necesidad de reverdecer los núcleos urbanos y aplicar esquemas de jardinería menos intensiva. Esta presencia en ambos entornos convierte a la especie en un nexo perfecto para abordar los retos de conservación tanto en espacios rurales como urbanos.

Actualmente, sólo está protegida en Aragón y La Rioja, una situación que SEO/BirdLife pretende cambiar mediante actividades de comunicación, educación, incidencia y conservación centradas en esta emblemática ave. El objetivo es sensibilizar a instituciones, administraciones y ciudadanía sobre la necesidad de ampliar su protección y mantener los hábitats que la sostienen.

Proyectos de conservación activos

En esta línea de trabajo, SEO/BirdLife mantiene proyectos como Agroestepas Ibéricas y el modelo Campos Vivos, que defienden la recuperación de biodiversidad en agrosistemas como el olivar, el cereal y el viñedo, así como en avellanares y castañares.

Estos programas se traducen en valor añadido y diferenciación en el mercado, beneficiando a especies como el jilguero europeo y confirmando que la transición ecológica no es un freno, sino una oportunidad para el campo.

La ONG defiende que la agricultura y la biodiversidad pueden caminar juntas, y que producir con biodiversidad significa producir mejor, tanto para la gente como para el territorio. Además, continuará su trabajo para fomentar la biodiversidad urbana, centrado en un modelo de ciudad basado en soluciones naturales, capaz de mejorar la salud, la habitabilidad y la resiliencia urbana.

Medidas concretas para su protección

Entre las acciones propuestas destacan la reducción en la frecuencia de siegas, lo que favorece la disponibilidad de alimento en forma de semillas de plantas herbáceas, y la siembra de espacios floridos con mezclas de semillas autóctonas, muy utilizados por los jilgueros al final del verano. Con una gestión adecuada, solares urbanos y espacios marginales podrían convertirse en hábitats de interés para este y otros fringílidos.

Asimismo, SEO/BirdLife insistirá para que el proceso de desregulación propuesto por la Comisión Europea no amenace los avances logrados desde hace años gracias a la estrategia De la granja a la mesa del Pacto Verde Europeo.

Esta iniciativa promovía la reducción de pesticidas peligrosos, la prohibición de su uso en zonas sensibles, y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles como la agricultura ecológica, la rotación de cultivos, el control biológico y la agricultura regenerativa y de precisión.