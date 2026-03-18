Las restricciones que Europa quiere imponer sobre la caza de la codorniz en España se sustentan en un informe con importantes limitaciones científicas que ponen en duda sus conclusiones.

Así lo denuncia Fundación Artemisan, que insta a integrar en la toma de decisiones los datos del proyecto Coturnix, el estudio más completo sobre esta especie en España y en el conjunto del continente europeo.

Modelo incompleto

El grupo de trabajo europeo para especies cinegéticas en estado de conservación no seguro, conocido como Task Force, ha elaborado por primera vez un modelo poblacional para la codorniz. En él, la supervivencia juvenil y la fecundidad se identifican como los parámetros más determinantes para las restricciones recomendadas.

Sin embargo, ese modelo presenta ausencias relevantes: no contempla la influencia de la dinámica poblacional de los machos, ni el movimiento de la especie, ni la contribución de la reproducción juvenil. Tampoco se conoce el grado de sesgo en las estimaciones de supervivencia, lo que compromete directamente la fiabilidad de sus resultados.

Datos sin integrar

El propio informe del Task Force reconoce la necesidad de obtener estimaciones empíricas de fecundidad, pero no incorpora los datos que genera el proyecto Coturnix mediante el seguimiento durante la cosecha del cereal y el análisis de estructura de edades a partir de muestras de alas de codorniz procedentes de la caza.

A través del proyecto Coturnix, en el que colaboran más de 5.000 cazadores coordinados por un equipo científico, se han recopilado más de 65.000 muestras biológicas de alas de codorniz de toda España.

Su análisis revela una producción de excedentes en todas las biorregiones durante el periodo 2020-2024, en contradicción directa con las conclusiones del Task Force.

Tendencia estable

Al evaluar el estado de conservación de la especie, Artemisan subraya que deben considerarse las tendencias a corto y medio plazo. La tendencia reportada para la codorniz en la ruta migratoria occidental durante la última década es estable, no de declive moderado como el Task Force pretende trasladar a la Comisión Europea y a los Estados Miembros.

Establecer como referencia la situación de hace 25 años, como propone el Task Force, resulta inadecuado, ya que el hábitat actual no mantiene el mismo potencial de reproducción y crecimiento. Tomar decisiones que afecten a toda una especie de codorniz a escala europea partiendo de ese punto de referencia distorsiona el análisis.

El método SEC

Resulta llamativo que, en este contexto, desde Europa se hayan omitido los datos del proyecto que puso en marcha el método específico de seguimiento de codorniz (SEC), desarrollado por la Universidad de Barcelona. Este sistema fue reconocido como el más adecuado y fiable para el seguimiento de la especie durante el Foro Nacional sobre Codorniz celebrado en Valladolid.

Mientras el informe del Task Force emplea métodos pasivos, generalistas y multiespecíficos que registran menos individuos, generan falsas ausencias e infravaloran la presencia real de la codorniz, el SEC utiliza un enfoque activo que tiene en cuenta las características eco-etológicas de la especie y ofrece estimaciones más fiables para Europa.

34 zonas de estudio

Gracias al SEC, ya se han establecido 34 zonas de estudio en España, con el objetivo de alcanzar 60, en colaboración con administraciones públicas que han respaldado el método por su fiabilidad. Esta metodología permite calibrar y reducir los sesgos de los métodos pasivos y es imprescindible para comprender la dinámica reproductora y espacial de la codorniz.

El Foro Nacional puso de relieve una contradicción difícil de justificar: los datos aportados por los cazadores al recuperar anillas sí se integran en el modelo poblacional europeo, pero los que esos mismos cazadores recopilan a través del SEC y del proyecto Coturnix —junto a un equipo científico de referencia— son ignorados pese a contradecir las conclusiones del informe.

Proyecto Coturnix

El proyecto Coturnix es una iniciativa liderada por el equipo científico de Fundación Artemisan con la colaboración de Mutuasport, la Federación Española de Caza y sus federaciones autonómicas.

En él participan más de 5.000 colaboradores de toda España, convirtiendo a la codorniz en una de las especies cinegéticas mejor monitorizadas del continente.