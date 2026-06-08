Dos de cada tres españoles (67%) son conscientes de que hoy existe más sobrepesca que hace medio siglo, según un nuevo estudio del Marine Stewardship Council (MSC) difundido con motivo del Día Mundial de los Océanos. Ese dato refleja una conciencia social en aumento sobre el estado de los mares y sobre la presión que soportan los caladeros.

Esa percepción, sin embargo, convive con un error muy extendido. Casi la mitad de los encuestados (49%) cree, equivocadamente, que una población de peces no puede recuperarse una vez agotada, pese a que la ciencia prueba justo lo contrario.

El ejemplo ibérico

La esperanza tiene nombre propio y acento ibérico. La sardina de las costas de España y Portugal ha multiplicado casi por cuatro su población adulta desde 2015, gracias a un plan de gestión conjunto entre pescadores y científicos de ambos países.

Ese avance no llegó por azar. Se apoyó en límites de captura acordados, en seguimiento científico continuo y en la implicación directa de la flota, una combinación que ha permitido revertir años de declive en una de las especies más emblemáticas del litoral peninsular.

Un informe global

El caso aparece recogido en el informe Fishing for the Future (Pescando para el futuro), que el MSC publica este 8 de junio. El documento reúne casos de todo el mundo donde la sobrepesca ha dado paso a una recuperación real de los caladeros.

La sardina ibérica no es una excepción aislada. El informe la sitúa junto a otras pesquerías que han logrado dar la vuelta a situaciones críticas cuando la gestión se ha tomado en serio el largo plazo.

«La recuperación es posible»

«Nuestro trabajo con pesquerías de todo el mundo demuestra que, pese a la magnitud del reto, la recuperación es posible», afirma Alberto Martín, director de MSC España.

El responsable señala a la sardina ibérica como un ejemplo cercano. Con gestión basada en la ciencia, colaboración y compromiso a largo plazo, se revela que los mares pueden volver a llenarse de vida, un mensaje que pide escuchar y traducir en acción.

Luces y sombras

La fotografía que dibuja la encuesta deja claroscuros. Un 85% de los españoles sabe que el océano cubre más superficie del planeta que la tierra firme, aunque persisten lagunas de conocimiento llamativas.

Más de la mitad (53%) no sabe de qué océano procede la mayor parte del atún que se consume en el mundo. Un 64% desconoce que la zona más profunda del mar supera en hondura la altura del Everest.

Esas lagunas conviven con una preocupación creciente. El cambio climático, la contaminación y el declive de las poblaciones de peces figuran entre las principales inquietudes ciudadanas en torno al futuro del océano.

Atún rojo y merluza

El informe del sello azul recoge otros ejemplos en la misma línea. El atún rojo del Atlántico oriental, al borde del colapso a finales del siglo XX, ha recuperado sus niveles más altos desde la década de 1960 gracias a un plan de reconstrucción con normas estrictas para los países que lo capturan.

La merluza ilustra el mismo patrón. La población de Cornualles, sobreexplotada y en declive a comienzos de los años 90, regresó a niveles saludables tras cambios en la gestión como el aumento del tamaño de malla de las redes, que permite escapar a los ejemplares más jóvenes.

No es una condena

La sobrepesca no es, por tanto, una condena irreversible. Sólo el 26% de los consultados sabe que las poblaciones de peces sí pueden recuperarse, mientras que un 25% reconoce abiertamente desconocerlo.

Ese desconocimiento preocupa a la organización, titular del sello azul de pesca sostenible y presente en pesquerías que representan el 20% de las capturas marinas salvajes del mundo. La muestra del estudio en España alcanzó a 1.367 personas.

Ciencia y colaboración

En el prólogo del informe, Manuel Barange, director de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), subraya que se puede avanzar cuando la ciencia, el compromiso político y los actores implicados trabajan de la mano.

La prioridad ahora, añade, pasa por consolidar y ampliar estos avances para que los recursos pesqueros sigan sosteniendo ecosistemas, economías y generaciones futuras.

Frente a la inquietud ciudadana, los datos del MSC ofrecen un contrapunto esperanzador: revertir la sobrepesca es posible cuando la gestión se apoya en la ciencia y en la colaboración entre quienes viven del mar.